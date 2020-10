Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 228.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Carlotta Cölln:

Klimakrise auf lokaler Ebene: Die Bezirksgruppe von Fridays For Future: wurde im Umweltausschuss der Bezirksverordnetenversammlung angehört. Und es wurde tatsächlich zugehört. Aber: "Generell haben wir festgestellt, dass schnell in einen Rechtfertigungsmodus verfallen wird“, war ein Fazit der jungen, für Klimaschutz engagierten Menschen. Mehr dazu ausführlich im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update für Steglitz-Zehlendorf

Anbindung an den BER aus dem Südwesten

Große Senioren-Befragung gestoppt

Corona-How-To-Guide bei Verdacht

Antikörper-Schnelltests im Afrika: ein Steglitz-Zehlendorfer Unternehmen

Stadtbad Steglitz

Garagen-Flohmarkt

Kiezgespräch: „Hello Diversity!“

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Constanze Nauhaus:

Corona: Pankow erstmals Risikogebiet

Sperrstunde: Wie geht es dem Betreiberpaar der „Bornholmer Hütte“?

Keine Sperrstunde: Nach 23 Uhr gibt's im „Marietta“ vor allem Espresso

„Geordnet und gezielt“: Bezirksbürgermeister fordert zwei Wochen Lockdown

Corona-Maßnahmen durchsetzen: Parkraumkontrolleure vom Außendienst werden umgeschult

Beliebteste Vornamen 2019: Corona und Covid nicht dabei

Hoffnung für das Maja: Kann das Geburtshaus noch fünf Jahre bleiben?

Carsharing in Wilhelmsruh: Gibt’s nicht, beklagen Anwohner

Straßenbäume: Was wird wo gepflanzt?

Sitzheizungen: Ein Kiez macht sich winterfest…

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Corona-Update: Infektionszahlen steigen, Gesundheitssenatorin warnt vor Lockdown

Xhain und Neukölln üben Vorkaufsrecht für drei Heimstaden-Häuser aus

Nach Sperrung wegen Drogenfund: Kita-Kinder dürfen wieder in den Görli

292 Quarantänefälle an Xhainer Schulen

Arbeitsplatz der Zukunft: Das Kreuzberger Startup WeAreRooms macht Geschäftstreffen in der virtuellen Realität möglich

Kunst aus der Zukunft: Orsten Grooms Solo-Ausstellung "Chrome Dinette" in der Urban Spree Galerie

Wagenburgen in West-Berlin: FHXB Museum zeigt Arbeiten von Ralf Marsault

FSV Berolina Stralau sucht Jugend-Trainer*innen

Kiezgespräch: So denken Leute-Leser*innen über die Räumung der Liebig 34

