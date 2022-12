Für Schul-Sportfest Lichtenberger Schule bekommt Inklusionspreis

Das Bezirksamt Lichtenberg den achten Inklusionspreis verliehen. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an die Gemeinschaftsschule Grüner Campus Malchow für die Organisation des ersten inklusiven Sportfestes der Berliner Gemeinschaftsschulen.

Der Preisträger erhält eine Trophäe, eine Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. Der Lichtenberger Inklusionspreis wird seit 2015 vergeben.

Über 200 Schüler:innen der Klassenstufen 5 bis 8 aus sechs Schulen traten in gemischten Gruppen zum Wettkampf an, Einzelwettkämpfe gab es nicht. Neben den sportlichen wurden auch soziale Leistungen, wie zum Beispiel gegenseitige Unterstützung bewertet. Es nahmen Schulen aus Lichtenberg, Neukölln, Wilmersdorf und Pankow teil. Und das waren die Disziplinen:

Beim Hochsprung beispielsweise müssen zwar alle Teilnehmenden eine Höhe von 1,25 Meter überspringen ohne die Stange zu berühren, dürfen sich aber gegenseitig helfen – etwa mit einer Räuberleiter.

200 Schüler:innen mit oder ohne Beeinträchtigung traten beim inklusiven Sportfest gegeneinander bzw. miteinander an.

Weitspringen wird zum Zonenspringen: Die Mitglieder einer Mann*Frauenschaft überlegen gemeinsam, wer in die Zone 1 springt, wer weiter springen kann in Zone 2 und wer noch weiterkommt. Analog dazu wird der Weitwurf zum Zonenwerfen mit verschieden schweren Bällen, Schuhen oder Schaumstoffspeer.

Beim Staffellauf über 400 Meter entscheidet das Team, wer wie weit läuft: mindestens jedoch 10 Meter, ein:e rollstuhlnutzende Schüler:in muss starten.

Hier die Themen aus dem aktuellen Lichtenberg-Newsletter:

Immer montags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Lichtenberg. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke. Und diesmal berichtet Robert Klages unter anderem über diese Themen:

„Berlin-Nordost“ statt Lichtenberg: Harte Kritik an neuem Zuschnitt für Wahlkreise

„Überflüssig“: Berliner FDP will die Bezirksämter auflösen

Pilotprojekt: Windräder auf Hochhaus sollen noch in diesem Jahr genehmigt werden

Plakat-Aktion zu Antisemitismus und Jüdischem Leben in Lichtenberg

Vorschlag aus „der Bezirkspolitik“: anderen Mieter:innen kündigen, um Kita zu retten

Das Geheimnis der unvollendeten „Waldsiedlung Lichtenberg“

Übrigens können Sie in unseren bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage oder andere Ehrentage von Freund:innen, Lebenspartner:innen, Verwandten, Nachbar:innen, Kolleg:innen, Geschäftspartner:innen etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite