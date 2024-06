Fußball und Politik Public Viewing in der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg

Fußball ist, gerade wenn er als Massen-Event zelebriert wird, immer auch politisch. In Lichtenberg lässt sich Spaß am Spiel problemlos mit politischer Bildung verbinden: In der ehemaligen Stasi-Zentrale (Normannenstraße 20) werden alle Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Spiel Spanien gegen Italien live und auf großer Leinwand gezeigt.

Ein Begleitprogramm nimmt die Rolle von Ost-Berliner Fußballvereinen zu DDR-Zeiten unter die Lupe. Am Freitag (14. Juni) geht es um die Verbindung zwischen DDR-Rekordmeister BFC Dynamo und der Staatssicherheit. Auf der Bühne sprechen Jutta Braun vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und der ehemalige BFC-Hooligan Rolf Walter.

Los geht’s um 20 Uhr, im Anschluss wird das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland gezeigt. Es gibt Platz für 200 Leute, der Eintritt ist frei.

