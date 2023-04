Gastronom, wo bist du? Das Kulturhaus Berlin-Spandau klagt über eine kalte Küche

Noch schnell was hinter die Kiemen? Leider nicht mehr im Kulturhaus von Britta Richter. Das liegt etwas versteckt zwischen Havel, C&A und Karstadt-Parkhaus in der Altstadt von Berlin-Spandau - und klagt über eine kalte Küche.

Die „Kiezküchen“ sind endgültig raus, das Bistro „Unvernunft“ überm Kinosaal ist dunkel, berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel (in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke). Passiert da noch was?

Links der Rathausturm, in der Mitte das Kulturhaus, rechts das Karstadt-Parkhaus. © André Görke/TSP

Jetzt wird ein neuer Betreiber mit Küchenideen gesucht. Das Bezirksamt um Kultur- und Immobilienstadträtin Carola Brückner, SPD, will die Gastronomie im Kulturhaus neu vergeben. Dafür werde bis 30. April ein Betreiber gesucht, „der an den Veranstaltungstagen im Kulturhaus den Besuchern die Möglichkeit gibt, Getränke und Speisen zu erwerben. Außerdem soll wochentags ein preiswerter Mittagstisch angeboten werden“, heißt es in den Papieren, die Sie hier in voller Länge finden.

Der Mietpreis liegt bei 7 Euro pro Quadratmeter, bei bis zu 130 Quadratmetern. „Bei Abendveranstaltungen beginnt der gastronomische Betrieb spätestens 90 Minuten vor Veranstaltungsbeginn und endet nach Veranstaltungsende“, heißt es in den Vorgaben.

Früher war das ein Umspannwerk

Beim Haus handelt es sich um ein in den 1930er Jahren entstandenes ehemaliges Umspannwerk. Seit 1986 wird es als Kulturhaus genutzt - eine Einrichtung des Bezirksamtes. Neben dem Kultursaal (140 Plätze) gibt’s noch die Galerie im Erdgeschoss, eine Studiobühne im Dach (70 Plätze, wurde 2010 ausgebaut) sowie tägliche Ballett-Kurse. In der dritten Etage befindet sich auch das Büro des Partnerschaftsvereins Spandau.

„Im Haus befindet sich ebenfalls ein Kinobetrieb, der zu Veranstaltungen ebenfalls berechtigt ist, Getränke und Snacks anzubieten.“ Glück gehabt, die M&M-Versorgung ist so oder so gesichert.

Auf mehr als 275.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter bereits.

„Neue Herausforderungen nehmen wir immer gern an", sagt Kai Rölecke, der ehrenamtliche Chef des Technischen Hilfswerks in Spandau und erzählt von Einsätzen die vom geplatzten Aquadom bis zur Sprengung von Bäumen reichen (ja, richtig gelesen). Wir stellen den THW-Mann und seine wichtige Arbeit in unserer Newsletter-Rubrik „Nachbarschaft" vor.

