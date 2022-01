Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen rund 260.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Eigentlich dürfte das gar keine Nachricht sein, aber in Berlin ist das immer noch was Besonderes: In der Schloßstraße in Steglitz wurden Falschparker großflächig mit Strafzetteln versehen und teils deren Autos abgeschleppt. Dies im Rahmen einer Schwerpunktaktion, der wohl weitere ähnliche Aktionen folgen werden, um die seit Jahren untragbare Situation auf dem Einkaufsboulevard zu ändern. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Hilfe für die Nachbarschaftshilfe: Volksbank verdoppelt Spenden

„Radschnellwegplanung, die an frühere Autobahnplanungen erinnert”: Verkehrsexperte hofft auf die Umsetzung des Radwegenetzes, auf mehr Parkraumbewirtschaftung und weniger Parkplätze

Corona-Update für Berlins Südwesten

Neues aus der BVV

Jetzt wird doch abgerissen: An der Berliner Straße in Zehlendorf-Mitte entsteht ein vierstöckiges Geschäftshaus

Seltener Einsatz auf der Schloßstraße: Bußgelder für 20 Falschparker – auch Abschleppwagen rückten an

Summende Umweltbildung: Projekt bringt Bienen an die Grundschulen

Traurig, einsam, kreativ? Manchmal kann eine Selbsthilfegruppe weiterhelfen

Radtour: Winterliche Havelromantik in Werder

“Pack es an! – Deine Zukunft hat Style!“: Regionale Ausbildungsmesse startet

27. Januar: Gedenken an die Opfer der Nazidiktatur

Der Südwesten ist auch beim Basketball Spitze – mindestens mitgliedermäßig

Drei Einbrüche: Eine Leserin versuchte mit Gittern, einem Reisigbesen und Fußspuren im Schnee den Dieben das Leben schwer zu machen – ein Gastbeitrag

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Neues aus der BVV: Konstituierung der Ausschüsse – ein Blick hinter die Kulissen

Bürgerdeputierte für den Ausschuss für Partizipation und Integration gesucht

Drei-Religionen-Kita in Friedrichshain geplant

Verteilung kostenloser FFP2-Masken an Bedürftige in Friedrichshain-Kreuzberg

Corona-Update für den Bezirk

Trauerfeier um die gefällten Bäume in der Pintschstraße

Quorum für Einwohner*innenantrag erreicht: Kiezblock Kreuzberger Luisenstadt

Insolvenzplan für Kreuzberger Betahaus angenommen

Entspannt Deutsch üben im Sprachsalon der ZLB

"Postfaktisch": Ausstellung widmet sich Fragen nach einer zukunftsweisenden Klimapolitik

Festival für Neue Musik: Ultraschall Berlin

Berolina Stralau sucht Trainer*innen

"Die Boxgirls waren immer auch ein Safe-Space für mich als LQBTIQ+-Person" – Everline Odero in der Ausstellung „Dem Ehrenamt eine Stimme geben“

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Neue Bahnhöfe, neue Produktionsstätten: Das sind die Pläne für Berlins größtes Industriegebiet

Corona-Update für den Bezirk Pankow

Drei Jahre Leerstand wegen Sanierung: Die unendliche Bau-Geschichte um die Grundschule am Weißen See geht weiter

Nach Kritik an Abbau einer Fußgängerampel: Neuer Zebrastreifen soll bald Grundschüler schützen

Neue Fahrradstraße oder Autopiste Stargarder Straße? Grüne kritisieren, das Bezirksamt „blockt mit allen Mitteln die Verkehrswende im Kiez“

