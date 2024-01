Gemütlich im Berliner Osten Sich beim dänischen Nachbarn etwas abschauen

Das dänische Wort “Hygge” bedeutet übersetzt so viel wie Gemütlichkeit – aber eigentlich weitaus mehr: “Hygge ist ein Kernbestandteil der dänischen Tradition und Lebensweise. Im Wesentlichen bedeutet es eine gemütliche, herzliche Atmosphäre, in der man das Gute des Lebens zusammen mit lieben Leuten genießt”, liest man online bei der Touristeninfo unseres Nachbarlandes.

Kann es “Hygge” auch in Marzahn-Hellersdorf geben? Nun, zumindest gibt es ab kommendem Wochenende die Gelegenheit, sich einiges Lebenswertes von unserem Nachbarland anzuschauen – die dänische Hauptstadt Kopenhagen belegt schließlich nicht ohne Grund seit Jahren Spitzenränge bei Listen zu den lebenswertesten Städten.

Ausstellung der Königlich Dänischen Botschaft

“Lebenswerte Stadt – 28 x Stadtentwicklung in Dänemark“, eine Ausstellung der Königlich Dänischen Botschaft, wandert in die Tourist-Info des Bezirks, direkt neben der Seilbahn-Talstation an den Gärten der Welt. Dort wird sie ab Freitag (12.1.) bis zum 29. Februar zu sehen sein. Versprochen wird eine Entdeckungsreise durch das urbane Dänemark: Die Besucherinnen und Besucher werfen einen Blick in verlassene Fabrikhallen, die auf kreative Weise mit neuem Leben gefüllt worden sind, auf neu gedachte soziale Wohnungsbauviertel und kinderfreundliche Radwege.

Die Ausstellung Zu sehen ist die Schau in der Tourist-Info in der Hellersdorfer Straße 159. Anfahrt: U5 Kienberg – Gärten der Welt. Sie läuft vom 12. Januar bis 29. Februar 2024. Öffnungszeiten Mo bis Fr von 9 bis 17 Uhr, Sa von 9-15 Uhr;

20.01. und 17.02.24 von 9-17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos finden Sie hier. Anmeldung auf der Webseite oder unter Tel. 030 - 70090 66 55.

Am Samstag um 13 Uhr wird die Ausstellung eröffnet. Bezirksbürgermeisterin Nadja Zivkovic (CDU) wird vor Ort sein, sowie Vertreterinnen und Vertreter von infravelo, dem landeseigenen Unternehmen, das für den Ausbau der Radwege zuständig ist. Und: “Dänische Hygge”, so heißt es, darf man auch erwarten.

