Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Der Weiße See verlandet. Durch Verdunstung ist der Wasserspiegel stark abgesunken. Das Problem ist nicht neu - um es zu stoppen, setzt der Bezirk schon seit Jahrzehnten "Tiefbrunnen" ein. Die pumpen zum Ausgleich Grundwasser in den See. Doch nun ist damit Pumpe, und man sieht es: Der See wird immer flacher. Warum das so ist und was dagegen getan wird, steht im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Kampf um das "Colosseum": Ist Pankows berühmtestes Kino noch zu retten?

Prenzlauer Berg: Gefährlicher Durchgangsverkehr soll eingebremst werden

1888 Parkplätze, 0 Sitzbänke: Anwohner beklagt Bevorzugung von Autofahrern - Bezirksamt lenkt ein

"Abriss ist alternativlos": Sportverbände fordern Neubau des Jahn-Stadions

Fußball: Wer steigt auf aus dem Bezirk?

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Nachbarin und Charité-Forscherin Franziska Briest hat ein Corona-Kinderbuch über das Händewaschen geschrieben: Die Fortsetzung für Erwachsene könnte „Harry Potter und die Quarantäne des Schreckens“, „James Bond – Intubation“ oder „Snotting Hill“ heißen

Brücken-Domino: Die Knesebeckbrücke über den Teltowkanal wird erst 2024 erneuert; die Sanierung der Bäkebrücke ist dringlicher und beginnt 2022

Alternative Pläne für den Mäusebunker: Er könnte ein Kulturzentrum werden

Lichterfelde-West: Nachbarschaftsinitiative will den Paulinenplatz aus dem Dornröschenschlaf küssen

Auf Wiedersehen, Maria Kottrup: Eine Schulleiterin zum Träumen

Zitadellen-Chefin: Geköpfte rassistische Skulptur ist jetzt erst recht ein Statement

Vom Platz-Theater bis zur „grünen Mandel“: Ausstellung zeigt Ideen für den Breitenbachplatz

Müll-Horror an Wannsee und Havel: Auch Du machst das Ufer sauber, Genosse!

Fußball-Aufstieg in der Corona-Saison: Steglitzer FC Stern 1900, Wacker Lankwitz und BFC Preußen feiern

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Protest gegen Verdrängung von Traditions-Buchladen "Kisch & Co"

Signa-Gruppe plant Kita in Karstadt-Neubau

Im Interview: Die Friedrichshainer Band "Pleasure Trips" über Musik in Corona-Zeiten, Gentrifizierung, ihr neues Album und Inspiration aus dem Kiez

Friedrichshainerin beklagt mangelnden Pandemie-Schutz in Fernzügen der Deutschen Bahn

Von Klettern bis Zirkus: Viele Sommerferien-Angebote für Kinder im Bezirk

Fußball: Türkiyemspor-Frauen steigen auf

