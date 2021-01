Tränen, Wut, Enttäuschung: Bei der SPD im Berliner Westen geht es so liebevoll zu wie in „House of Cards“ oder mindestens wie auf der Geschäftsstelle von Hertha BSC. Regie führt Spandaus SPD-Chef Raed Saleh. In den Hauptrollen diesmal: Stadtrat Stephan Machulik und Daniel Buchholz.

Letzterer ist seit 2001 Abgeordneter aus Siemensstadt und seit fünf Jahren Sprecher der berlinweiten SPD-Fraktion für Stadtentwicklung. Er gilt als fleißig, engagiert und Verkehrsfachmann – wichtig für Spandau, wo überall Schienen fehlen, aber Wohnungen ohne Ende gebaut werden. Dass Buchholz wackelt, stand vor zwei Wochen bereits im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Doch wer die Alternative sein sollte, war nicht klar.

Es gab Gerüchte und jetzt eine Überraschung: Stadtrat Stephan Machulik bewirbt sich für den Wahlkreis 3 von Daniel Buchholz. Die Delegiertenversammlung der SPD findet am 13. Februar statt.

„Meinen Wahlkreis habe ich nicht ohne Grund viermal in Folge direkt gewonnen, zuletzt mit dem zweitbesten SPD-Ergebnis in ganz Berlin bei 78 Wahlkreisen“, betont Buchholz, der mal enttäuscht, mal überrascht, mal stinksauer ist. Er hatte sich vor einem halben Jahr als Kandidat beworben. Doch er wird wohl keine Chance am 13. Februar haben - das weiß er selbst. Das Netzwerk von Saleh gilt als straff geführt.

„Jetzt wird Daniel abgestraft“, heißt es SPD-Kreisen (und das ist bedauerlich gemeint). Hinter allen Entscheidungen bei der SPD steckt in Spandau der Verantwortliche, also Raed Saleh. Und alle verweisen auf eine Geschichte aus dem Jahr 2017.

Damals gab es unangenehmen Zoff mit Raed Saleh, der wochenlang auch Thema im Tagesspiegel war. Fraktionsintern wurden diesem Schwächen im Umgang mit Kritik und Personalführung vorgeworfen. Offenbar ein ganz schlimmer Affront, und damals soll Saleh über die Spandauer Top-Leute Bettina Domer und Daniel Buchholz gesagt haben: „Ihr seid politisch tot.“ Als Buchholz später sein Bürgerbüro in Siemensstadt eröffnete, kamen zwar 50 Bürger, das SPD-Spitzenpersonal blieb aber demonstrativ fern. Diese Anekdote wird bis heute in SPD-Kreisen mit Verbitterung erzählt.

Spandauer und Verkehrsfachmann: Daniel Buchholz. Foto: promo

Bettina Domer hatte schließlich keine Lust und Perspektive mehr und kündigte im Herbst 2020 an, sich das nicht mehr anzutun. Sie fühlt sich politisch abgestraft und tritt bei der Wahl im Herbst 2021 nicht mehr an. Sie bleibt in der Partei, auch wenn die Partei sogar ihren Namen nicht mal mehr nennt – wie am Wochenende geschehen, als es um den Bau von neuen Mittelinseln in Spandau ging. Zuletzt war Domer mit vielen Verkehrsthemen im Spandauer Norden aufgefallen. Offiziell reden zwar alle bei der SPD miteinander, aber das Klima wirkt so wärmend wie die Kühlkammer bei „Florida Eis“.

Ihr Wahlkreis 1 im Norden war somit seit Herbst frei. Der Wahlkreis 4 im Westen von Spandau ebenfalls, weil auch Burgunde Grosse offenbar nicht antritt. Stadtrat Machulik meldet aber Interesse für Wahlkreis 3 – von Daniel Buchholz. „Formal läuft alles demokratisch ab“, sagt Buchholz. „Allerdings wissen seltsamerweise alle schon, wie das Ergebnis bei der Spandauer SPD-Delegiertenversammlung ausgehen wird.“ Damit meint er den 13. Februar.

Diese Worte wiederum versteht Machulik nicht: „Ich stelle mich ganz offiziell zur Wahl.“ Und: „Ich will nicht gegen jemanden antreten, sondern für diesen Wahlkreis.“

Buchholz hält dagegen: „Doch, genau das macht er, Stephan tritt explizit gegen jemanden an, und zwar gegen mich“, sagt Buchholz. „Er geht nicht in die freien Wahlkreise, nach Staaken oder Hakenfelde, wo er sich bestens auskennt und wo er Vorstand der SPD-Abteilung ist, nein, er tritt hier an. Ich kenne Stephan seit vielen Jahren und schätze ihn politisch, aber in diesem Punkt bin ich total enttäuscht“.

Buchholz, 52, war früher Projektmanager bei der Telekom. Mal sehen, was er nach der Wahl macht - das ist eine entscheidende Frage, die er sich selbst stellt (und stellen muss).

Und welche Agenda hat Stephan Machulik? Er ist Stadtrat für Jugend und Ordnung, gut in Spandau vernetzt, kann gut mit Akten, aber auch mit Leuten. Was ist denn seine Agenda? Ich habe mit ihm über den Wahlkreis 3 gesprochen. Hier Auszüge aus dem Gespräch mit dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau:

„Ich bin seit 2002 hier im Rathaus, war Bürgerdeputierter, Bezirksverordneter, zehn Jahre Stadtrat. Du kannst dich manchmal abstrampeln, wie du willst, am Ende steht oft das Land darüber, wenn’s um Geld, Tempo, Entscheidungen geht. Wir brauchen mehr Bezirksfachwissen im Land.“

„Wilhelmstadt ist meine Hood, schon seit meiner Jugend, da kenne ich die Leute, Gastronomen, Initiativen seit über 20 Jahren. Und Siemensstadt und Haselhorst sind auch stark im Wandel. Der Verkehr ist ein Problem, da sieht es an manchen Stellen noch aus wie zu Öltanker-Zeiten. U-Bahn und S-Bahn finde ich ja auch gut, dauern aber nun mal lange und sind teuer, es geht jetzt akut erst mal nur mit Busspuren und Vorrang für die BVG. Aber da ist noch mehr: soziale Infrastruktur.“

„Nach Siemensstadt ziehen nicht nur hippe Start-up-Leute, sondern auch ganz normale Familien, die tagsüber arbeiten und sich um ihren Zwerg sorgen. An Schulen wird oft gedacht, aber wir haben immer noch einen Kitaplatzmangel. Und es fehlen Jugendfreizeitheime, wenn der Knirps mal kein kleiner Knirps mehr ist.“

„Und Seniorenclubs vermisse ich an vielen Stellen. Die Arbeit kann ich nicht allein der Kirche überlassen.“

„Und wir müssen über ein Bürgeramt nachdenken: Wir bauen da oben Wohnungen für 20.000 Leute, haben aber keine staatliche Außenstelle vom Rathaus. Wir können die Leute nicht alle nach Charlottenburg an den Halemweg schicken.“ So weit die Agenda von Machulik. Ob das die Leute überzeugt? Machulik war auch mal als flankierender Stadtrat für die mögliche Bürgermeisterin in Spandau im Gespräch. Er kennt die Abläufe im Rathaus sehr gut.

Doch auch bei der Suche nach einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister lief 2020 viel schief, was die Führungsebene um Raed Saleh geplant hatte.

Der Schulleiter, den die SPD ins Rennen schicken wollte, trat erst smart und modern auf, tingelte durch die SPD-Runden und sprang im Herbst plötzlich ab. Offizieller Grund: Der Sportlehrer war im Frühjahr elf Wochen an Corona erkrankt und nicht fit, schon gar nicht für einen so langen Wahlkampf.

Nach wochenlanger Suche entschied sich die SPD für Carola Brückner, Kennerin der Bundespolitik, BVV-Politikerin und aus dem Spandauer Süden. Sie soll gegen Stadtrat Frank Bewig, CDU, antreten, der die großen Spandauer Top-Ressorts Bauen, Verkehr und Gesundheit verantwortet. Bewig gilt als Favorit bei der Wahl.

Zurückgetreten ist auch der Fraktionschef der SPD in Spandau, nachdem er in die Fraktionskasse gegriffen hat. Auch dieser Fall hat noch ein Nachspiel im Frühjahr im Rathaus. Seinen BVV-Posten hat nun eine Doppelspitze übernommen.

Nicht mehr antreten wird im Herbst 2021 auch der Bundestagsabgeordnete Swen Schulz, der eigentlich schon immer für Spandau im politischen Einsatz war, von der BVV bis zum Bund. Er hatte schon 2019 angekündigt, den Weg freimachen zu wollen. Seinen Platz will der jetzige Bürgermeister Helmut Kleebank einnehmen. Kleebank hört nach zehn Jahren als Rathauschef auf - ja, planmäßig.

