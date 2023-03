Interaktives Theater in Berlin-Lichtenberg Spionagekrimi in der ehemaligen SED-Fahrbereitschaft

Auf dem Gelände der ehemaligen SED-Fahrbereitschaft in der Herzbergstraße gibt es heute bekanntlich gelegentlich Kultur zu sehen, zudem haben dort Künstler:innen ihre Ateliers. Nun schickt das „BORGtheater“ die Zuschauer:innen mithilfe einer App, eines Lageplans und weiteren Hilfsmitteln auf eine Zeitreise in diese ehemalige SED-Abteilung an genau jener Stelle, an der sie sich befunden hat.

Auf dem Gelände gibt es noch die ehemalige SED-Bar, in der die obersten Befehlshaber gesessen haben. In einem „Site Specific-Game“ werden die Zuschauer:innen als Spieler:innen anhand der überlieferten Geschichte der Abteilung in einen bürokratischen, teilweise kafkaesken Apparat integriert.

Zuschauer:innen werden zu Akteur:innen eines Spionagekrimis

Sie erleben in einer Art Spionage- oder Wirtschaftskrimi, mit welchen Mitteln Propaganda zwischen Ost und West eingesetzt wurde, um herauszufinden, welchen Kreislauf das erwirtschaftete Geld der SED-Westfirmen nahm.

Sie nehmen an den Treffen der Funktionäre der nach 1956 illegalen KPD und den Sektorenleitern der Abteilung teil, deren Ziel es war, den holprigen Ablauf der Schleusungen von Personen, Propagandamaterial und vor allen Dingen Geld von Ost nach West zu optimieren und sich als „Geheimnisträger“ auszuzeichnen.

Die Zuschauer:innen dieses interaktiven Schauspiels bekommen Einblick in die Arbeit einer Abteilung, deren Zweck zuerst die finanzielle und propagandistische Unterstützung der illegalen KPD bestand, und die schließlich die finanzielle Steuerung an den Bereich kommerzielle Koordinierung abgeben musste, welche der DDR ein „kapitalistisches Herz“ einpflanzte.

am 24. 25 und 26. März, jeweils um 20 Uhr in der Fahrbereitschaft, Herzbergstraße 40-43 Tickets: borgtheater.org/news

Die Zuschauer:innen wechseln dabei ständig die Perspektive und begeben sich in die Rolle der Ausführenden und testen selbst, wie stark die Macht der Organisation und ihrer Strukturen ist, und wie wirkungsvoll die eingeforderte Konspiration einzelner Abteilungssektoren gewesen sein muss.

Zuschauer:innen erleben selbst hautnah, welche Wahl-, Auf- oder Ausstiegsmöglichkeiten den Mitarbeiter:innen in diesem bürokratischen Apparat gegeben waren. Thematisiert wird auch, wie politische Ereignisse, die im Westen zum Teil weniger beachtet oder verdrängt wurden, aber in den Ostmedien als Teil einer konspirativen Verschwörung gegen die DDR betrachtet wurden.

