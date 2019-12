Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken, die es inzwischen auf rund 175.000 Abonnements bringen, können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer mittwochs, aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Hier einige Themen im Überblick.

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller unter anderem über Folgendes:

Nicht nur über den Wolken, auch auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel scheint die Freiheit grenzenlos zu sein. Einen Eindruck von der Weite des 500 Hektar großen Geländes verschaffte sich am Dienstagnachmittag der Senat von Berlin. Der Besuch des Flughafens war Höhepunkt des Reinickendorf-Besichtigungsprogrammes, das der Regierende Bürgermeister, Michael Müller, und die meisten Senatoren nach einer Routinesitzung im Rathaus des Nordbezirks absolvierten. Begleitet wurden sie dabei von Bezirksbürgermeister Frank Balzer und allen vier Bezirksstadträten. Im provisorischen Empfangsgebäude des Noch-Regierungsflughafens führte sie Philipp Bouteiller, der Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH, in das flugzeug- und autofreie Nachnutzungskonzept für Tegel ein. Mehr dazu im Reinickendorf-Newsletter, unter anderem, w as Bürgermeister Balzer (CDU) dem Regierenden Müller (SPD) zu sagen hatte. Sowie unter anderem folgende Themen:

Kirchengemeinden spenden, Försterei und Waldfreunde pflanzen 600 Bäume im TegelerForst

Rekordverdächtig: Weihnachtspyramide in Heiligensee fast vier Meter hoch

Abrissdrohung gegen Carports & Co: Dutzende Grundstückseigentümer betroffen

Madlen Haarbach meldet sich aus NEUKÖLLN zum Beispiel mit diesen Themen:

Ausgezeichnet: Diesen sechs Neuköllner*innen wurde die Ehrennadel verliehen

Neukölln zeigt Herz: Martin Hikel gewinnt Wette für die Kältehilfe

Zugemüllt: Nur in Mitte wird mehr illegaler Müll gemeldet als in Neukölln

Anteil der Nichtschwimmer*innen bei Neuköllner Drittklässler*innen steigt wieder

Ramon Klenz von der SG Neukölln ist Vize-Europameister über 200 Meter Schmetterling

Was sich der Migrationsrat von der neuen Leitung der Werkstatt der Kulturen erhofft

Gesucht: Ihre Danksagungen und Wünsche für das neue Jahr

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Laura Hofmann unter anderem über:

In Tiergarten lief’s super, in Wedding leider nicht: die Wunschbaumaktion des Vereins „Schenk doch mal ein Lächeln“

Eugen Blume, Ex-Leiter des Hamburger Bahnhofs, wirbt für den Erhalt der Märchenhütten

Ratten am Stephanplatz in Moabit

Tschüss Themroc! Das Kult-Bistro auf der Torstraße schließt - und damit auch ein Teil des alten Mitte

