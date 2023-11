Mit Hakenkreuz aus Londoner Museum Das Nazi-Flugzeug kam im Lastwagen nach Berlin

Das Berliner Luftwaffenmuseum um Ralf-Gunther Leonhardt hat einen neuen Oldtimer mit Hakenkreuz erhalten – aus England. Leihweise wurde das Flugzeug aus dem Museum der britischen Royal Air Force (saß bis 1994 in Gatow) herangekarrt, blickdicht verpackt und ohne Flügel auf einem Lastwagen. Das militärische RAF-Museum hat im Londoner Norden seinen Sitz, im Vorort Hendon.

„Beide Museen wollen ihre gute Zusammenarbeit in Zukunft noch weiter ausbauen“, teilte das Luftwaffenmuseum am Flugplatz Gatow mit, das jährlich von etwa 70.000 Menschen besucht wird. „Die Fw 190 F-8 ist dafür ein wichtiger Meilenstein. Es handelt sich um den Typ Jagdbomber, der auf dem Flugplatz Gatow im Zweiten Weltkrieg von der nationalsozialistischen Luftwaffe für die Pilotenausbildung genutzt wurde.“ Die Maschine soll ab Februar 2024 in der Dauerausstellung zu sehen sein.

Steht auch im Luftwaffenmuseum in Gatow, dabei hatte der Flugplatz nie einen regulären Gleisanschluss und schon gar nicht von der US-Armee. Die war auf der anderen Seite der Havel zuständig. © André Görke

Das Luftwaffenmuseum befindet sich im Berliner Ortsteil Kladow und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, außer montags. Für den Ausflug empfiehlt sich eine warme Mütze, weil es auf dem Flugfeld ganz schön windig sein kann. Mit dem BVG-Bus 135 fährt man vom Rathaus Spandau bis zur Kurpromenade und muss vom dortigen Supermarkt etwa 15 Minuten laufen. Der Eintritt ist frei.

Der Flugplatz Gatow mit dem Tower (heute Museum). © André Görke

Die Maschinen draußen an der Luft sind nur ein kleiner, meist verblichener Teil: Vieles sich im Hangar ab. Empfehlenswert ist beispielsweise die etwas versteckte Schau „You can’t miss Gatow“ - eine Ausstellung über die Historie des Flugplatzes mit vielen Fotos aus der Zeit der britischen Alliierten im Kalten Krieg.

