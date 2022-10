Mit Musik und Diskussion Forderung nach sicheren Berliner Schulwegen wird lauter

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen rund 268.000 Mal abonniert. Am Donnerstag senden wir aus Steglitz-Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz unter anderem über folgende Themen:

Überall Kinder: Die Schüler:innen der Clemens-Brentano-Grundschule in Lichterfelde tanzten für eine Schulzone auf die Straße – im Doppelinterview diskutieren eine Elternvertreterin und der Verkehrsstadtrat, was möglich ist für mehr Schulwegsicherheit. Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem:

Werden Sie Teil des Wahlamts: Bezirksamt sucht Mitarbeitende für maximal 3,5 Monate

Umbenennen oder nicht? Lebhafte Leser-Debatte um die Zukunft des Kadettenwegs

Die FDP will nicht mehr neben der AfD sitzen: Neues aus der BVV

Der Bau beginnt: Erster Spatenstich für neues Psychiatrie-Zentrum für Kinder und Jugendliche

Magisch und herbstlich: Hexenschule in den Ferien im Museumsdorf Düppel

Kinder sind gefragt: Planungen für den Spielplatz Calandrellistraße werden vorgestellt

„Eine Reise durch Hölle, Fegefeuer und Paradies”: Die Volkshochschule lädt zu virtuellen Kurzurlauben ein – von Italien bis Indonesien

Donnerstag ist Vorlesetag! Zumindest in der Gottfried-Benn-Bibliothek

„Alles muss raus! Wir schließen.“: Der Berliner Street-Art-Künstler XOOOOX kommt in den Südwesten

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco zum Beispiel über Folgendes:

Runder Tisch zur „Kotti-Wache“

Umweltschutz der besonderen Art: Auf Babywindeln können Bäume wachsen

Name bleibt noch geheim – Bericht von der Weinlese auf dem Kreuzberg

„Ich glaube, dass wir in Polen in unseren Konferenzen mehr streiten“ – polnische Austauschjournalistin im Gespräch

Aus für die legendären Märkte am Boxi?

Bezirkspolitik zum Ausprobieren: Welcher BVV-Typ sind Sie?

Fünf Jahre offener Sonntag in der Amerika-Gedenkbibliothek

„Eine Brücke nach Rojava“: Dokumentarfilm beleuchtet Städtepartnerschaft zwischen Xhain und Dêrik in Nordsyrien

Rollschuh-Disko für Kids

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke unter anderem über folgende Themen:

Unterricht im Bürogebäude: Berlins marodeste Schule soll umziehen – doch die Eltern bleiben skeptisch und kündigen nun Klagen an

Thälmann und Einstein: Bezirk verkündet Ende der Sanierung in zwei Parkanlagen

„Das ist eine Perle für uns“: Hundebesitzer wütend auf Bezirksamt wegen Schließung des Auslaufgebiets Blankenfelde

„Wir brauchen mehr Sicherheit für Kinder“: Warum ausgerechnet eine CDU-Stadträtin das Verkehrsrecht reformieren und den Autoverkehr einbremsen will

Sicherheit geht vor oder „Symbolpolitik“ und „Prinzipienreiterei“? Die Debatte um das Gehweg-Parken in der Wilhelmsruher Garibaldistraße geht weiter

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite