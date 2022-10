Mobilität zwischen Berliner Bezirken Tram von Johannisthal nach Gropiusstadt soll Bus M11 ersetzen

Die Senatsverwaltung für Umwelt und Mobilität will den Berliner Süden besser an den öffentlichen Nahverkehr anschließen und setzt dabei auf die Schiene: Künftig soll eine Straßenbahn den Ortsteil Johannisthal in Treptow-Köpenick mit der Gropiusstadt verbinden. Ab etwa 2029 soll die Tram dann von der bisherigen Endhaltestelle Haeckelstraße in Johannisthal bis zum U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee fahren.

Die Strecke soll die Bezirke Lichtenberg, Treptow-Köpenick und Neukölln auf direktem Weg verbinden helfen und vor allem die stark genutzte Buslinie M11 ersetzen. Alternativ würde auch eine Streckenführung zum U-Bahnhof Zwickauer Damm geprüft, hieß es.

Informieren und kommentieren Noch bis zum 20. Oktober können Sie die Pläne auf mein.berlin.de kommentieren und/oder Fragen zur bisherigen Planung stellen. Weitere Informationen rund um das Straßenbahnprojekt gibt es hier bei der Senatsverwaltung.

Perspektivisch soll die Linie irgendwann nach Buckow, Mariendorf und Steglitz verlängert werden. Der Bahnhof Schöneweide soll demnach parallel zu einer regionalen Verkehrsdrehscheibe ausgebaut werden, die dann aus Neukölln leichter erreichbar würde.

Durch die verlängerte Tram sollen verschiedene Gewerbegebiete, aber auch Einfamilienhaussiedlungen wie das Rudower Blumenviertel besser angebunden werden. Die Pläne für die Straßenbahnlinie sind sowohl im sogenannten Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr als auch im Berliner Nahverkehrsplan 2019 - 2023 vorgesehen.

