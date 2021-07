Montag bis Freitag halten Sie unsere "Leute"-Newsletter mit Nachrichten aus den Berliner Bezirken auf dem Laufenden - und das gratis. Die Nachrichten aus allen Berliner Kiezen haben bereits eine Viertelmillion Abonnements. Dienstags erscheinen gleich drei Ausgaben, und zwar die für Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Diese können Sie - wie alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel - hier bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus MARZAHN-HELLERSDORF berichtet Paul Lufter:

Anderthalb Jahre nach dem die Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Mahlsdorf schließen musste (Grund: Schimmelbefall ), verzögert sich der Neubau an der Straße „An der Schule” weiter. uletzt stagnierten die Gespräch mit der TLG Immobilien über den Grundstückskauf, wie Innenstaatssekretär Torsten Akermann (SPD) auf eine Anfrage der SPD-Abgeordneten Iris Spranger mitteilte. TLG hat noch nicht entschieden, wie die Firma den Standort weiterentwickeln möchte. Der weitere Prozess gestalte sich nun "wegen der Pandemie" schwierig. Aktuell stünden für die FF Mahlsdorf weder finanzielle Mittel noch ein Grundstück zur Verfügung, heißt es vom Staatssekretär. Mehr dazu lesen Sie im Newsletter.

Außerdem geht es um diese Themen:

eine Anfrage Außerdem geht es um diese Themen: Schwitzen für den guten Zweck: Jetzt anmelden für den Stundenlauf im August

Die lauteste Platte der Stadt dreht am Wochenende wieder auf: Ein Gespräch über das Orwohaus und sein Festival

Das Corona-Update für den Bezirk: Lockerungen trotz steigender Inzidenz

Bildende Kunst und Stadtraum: Drei Kunstprojekte auf dem Alice-Salomon-Platz wollen Begegnungen fördern

Was wird aus der Brachfläche an der Maxie-Wander-Straße? – Der Verein „Neue Gesellschaft für Bildende Kunst” wünscht sich eine öffentliche Diskussion

Tipp: Die Mondscheinkonzerte im Kulturgut und Theater am Park

Aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG berichtet Sigrid Kneist:

Ausgezeichnet: Martina Tittel und ihre Nicolaische Buchhandlung erhalten den Buchhandlungspreis

Impfaktion am Grazer Platz: Termin für Tempelhofer

Ausbau Dresdener Bahn: Sperrung der Buckower Chaussee ab 2022

Ehrung für Widerstandskämpfer: Grünanlage wird nach Gerda und Wolfgang Szepanski benannt

Ausgabe des Wohnberechtigungsscheins: So lange dauert es in Tempelhof-Schöneberg

Wohnen am Südkreuz: Investor vermeldet Vollvermietung

Die Ärzte oder die Toten Hosen? 2022 kommen beide Bands nach Tempelhof

Aus SPANDAU berichtet André Görke:

Jetzt doch jahrelange Verspätung: Senat nennt neue Straßenbahn-Zeitpläne für Spandau und informiert über S-Bahn-Ausbau

Hannes Café in Gatow: Der neue Chef stellt sich vor (es ist der Sohn!)

Spandau-Arcaden: Es gibt Neuigkeiten zum riesigen "Real"-Markt - ein Nachmieter ist gefunden

Ärger um Schranke: Anwohner im Habichtswald rufen Politik um Hilfe

Jugendfreizeitheim in Staaken: Abrissbirne im Anflug

Bustour zum bekannten Bildhauer Volkmar Haase

Endlich wieder Leinwand: Open-Air-Kino-Saison startet

Drag Queen und Depeche Mode auf der "MS Wappen von Spandau"

Swing im Gutspark Neukladow

