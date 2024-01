Berliner Autor Eric Ahrens Neue Gedichte nach dem Freispruch

Der Lyriker Eric Ahrens hat ein neues Buch veröffentlicht. In „Entzündung in der Komfortzone“ gibt es gleich zwei Texte, die in Berlin-Lichtenberg spielen: „Anton-Saefkow-Platz“ und „Roederplatz“. Ahrens ist in Lichtenberg geboren und aufgewachsen, wohnt nun in Friedrichshain. Letztes Jahr hatte er mit einem Gedicht über eine Deutschlandfahne etwas Stress mit dem deutschen Staat, aber im Mai wurde er freigesprochen.

„Das war eine krasse Erfahrung“, sagt er heute darüber. Seine Texte, seine Kunst habe der Besuch vor Gericht nicht verändert. „Klar, es ist präsent, aber zensiert weder meine Texte noch meine Kunst. Ich würde alles wieder genauso tun.“ Also auch das umstrittene Gedicht mit der Deutschlandfahne erneut schreiben? „Natürlich. Es war ja auch kein Verbrechen, vom deutschen Staat bestätigt.“

Ich würde alles wieder genauso tun Der Dichter Eric Ahrens.

Auch, wenn er nicht mehr im Bezirk wohnt, steht Lichtenberg weiterhin ganz oben auf der Liste seiner Inspirationsquellen, erzählt Ahrens weiter. „Der Mix aus Urbanität und Kleinbürgerlichkeit ist so ausgewogen, wie in kaum einem anderen Bezirk. Ich kann mich an eine Ecke stellen und beobachten – was ich sehe, liest man dann in den Texten.“ Hier ein Auszug aus „Anton-Saefkow-Platz“:

„Vor einem versiegten Brunnen werden Selfies mit kreischenden Babys gemacht. Im Hintergrund eine Frau. Auf ihrem T-Shirt steht „Prosecco Queen.“ … Tauben ruckeln über den weichen Teer. Ihr Hälse glänzen wie schmutziges Kleingeld. Ihre Gedankenlosigkeit beneidenswert.“

Ahrens Texte in seinem neuen Buch „können und wollen keine Heilung versprechen“. Es sind Momentaufnahmen, Kiezlyrik. Brachial, nachdenklich, kurzweilig. „Ein lyrischer Schwindelanfall durch die Zustände“, nennt es der Berliner Underground-Verlag „Bleeding Heart Nihilist Books“ (BHN-Books).

Eric Ahrens: „Entzündung in der Komfortzone“. 40 Gedichte, 114 Seiten, 12 Euro. ISBN: 3945286158. bhnbooks.de/books/de/shop/book/428

