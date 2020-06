Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 214.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Die Elterntaxis vor den Schulen des Bezirks zur Morgen- und zur Mittagsstunde waren schon oft Thema im Newsletter. Coronabedingt gingen die Bring- und Abholdienste im Auto von Mama und Papa in den letzten Monaten zurück; es fand ja kaum Schule statt. Jetzt normalisieren Schulen nach und nach ihren Betrieb, und auch das Elterntaxi fährt im Alltag wieder vor. Nach den Ferien gibt's dann das volle Comeback. Im Newsletter lesen Sie schon mal einen durchaus beispielhaften Fall besonderer Rücksichtslosigkeit aus der Sicht einer geplagten Anwohnerin, quasi als Ausblick. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Leser Constantin Nimigean lernt mit dem Newsletter Deutsch: Er wünscht sich die neue Rubrik "long word of the week" – das erste Nachbar-Gespräch in der Newslettergeschichte auf Englisch

Das Gewerbegebiet Goerzallee hat Potenzial: Ansässige Firmen wollen expandieren, doch die Verkehrsanbindung ist ein Problem

Investor Harald Huth kündigt in Lichterfelde-Ost Markthändlern: Der Ferdinandmarkt steht vor dem Aus

Neues aus der BVV: Asbest, Corona und Kitas

Vor der Eisdiele: Curtiusstraße bekommt Zebrastreifen

Entenkompetenz – Der Entenflüsterer des Stadtparks Steglitz schreibt von seiner Liebe zu Niedlichguck und Maus

Erst Monthy Python und dann Gott: Im Schlosspark Theater heben sich wieder die Vorhänge

Reisetagebücher aus dem Südwesten: Junger Freiwilliger entdeckt die Baumoderne der 1920-er Jahre

Es fetzt am 21. Juni die Fête – online und bei Ihnen zu Hause

Ein Newsletter für den Sport!

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Streamings zur Fête de la Haus-Musique: Bernadette la Hengst singt "Sound der Vielen" im Salon der Amerika-Gedenkbibliothek, Kreuzberger Jugendliche senden Rap vom Balkon

Konzeptverfahren für das Grundstück an der Skalitzer Straße geplatzt?

Bezirksverordnete tagten am 17. Juni beim "Neuen Deutschland"

Torten von "Edgars Enkelin" aka SPD-Bezirksverordnete Hannah Sophie Lupper am Mehringplatz

Bezirk plant doch neue Pop-up Radwege

Bezirk und die Leibniz-Schule bekommen die Auszeichnung "FahrradStadtBerlin"

Kunstwerke und Döner in der ehemaligen St. Agnes Kirche

Protestpicknick in der Katzbachstraße

Protest-Oper erklingt im Reichenbergerkiez

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Pankows Radfahr-Hölle soll endlich eine Radspur bekommen

"Fête de la Hausmusique": Unsere Tipps für Livestream-Konzerte

Aktuelles aus der BVV

Lebensmittelkontrollen: Verbraucherorganisation verklagt Bezirksamt

Gefährlicher Durchgangsverkehr in Prenzlauer Berg soll eingebremst werden

Gesobau kauft elf Häuser in Karow auf

1888 Parkplätze, 0 Sitzbänke: So werden Autofahrer bevorzugt

"Eine neue Mercedes-Benz-Arena darf es in Berlin nicht geben": Chefin des Architektenverbands kritisiert Abrisspläne für Jahn-Stadion

