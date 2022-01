Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen rund 260.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Faire Mobilität ist ein wichtiges Newsletter-Thema bei uns, diesmal dazu unter anderem: BVV-Abstimmung zum Einwohnerantrag "Ostkreuz – Kiez für alle"; Quorum erreicht: 1.600 Unterschriften für den Kiezblock Großbeerenkiez; Vorwurf "Grünblock" Großbeerenkiez? – im Gespräch mit Initiativen-Mitglied Tobias Stetter über persönlichen Aktivismus und Parteimitgliedschaft. Mehr dazu im Newsletter, eine Auswahl weiterer Themen hier:

Internationaler Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus: Livestream der Bühnenkunstschule Academy mit tänzerischer und audiovisueller Gedenk-Reise

Corona-Update: Friedrichshain-Kreuzberg sagt Großveranstaltungen im Frühjahr ab – kein Myfest 2022

"Am meisten liegt mir die Umsetzung der Beschlüsse rund um die Klimakrise am Herzen" – Linken-Verordnete Karolin Behlert in der neuen Newsletter-Serie "Neu in der BVV?"

Radiogespräch zur Umgestaltung des Hermannplatzes

Neues Hundeauslaufgebiet am Stralauer Platz geplant

Den Kiez mitgestalten: Kinder- und Jugendjury 2022

Überraschung im neuen Winterquartier am Kreuzberg: Seltene Fledermausart erfolgreich umgesiedelt

Schwimmhalle Kreuzberg in den Winterferien wegen Mängelbeseitigung auch für Vereine geschlossen

Genäht, geklebt, getackert, entworfen: Ausstellung „Kinder machen Kleider“ – feldfünf in Kooperation mit der Kurt-Schumacher-Grundschule

Mars-Workshops für Kinder in der Bibliothek

Burger im Test: Goldies Smashburger

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Gedenken an die Opfer des Holocaust: „Ein Stinkefinger an alle Nazis”

Tausche Gemälde gegen Zahnspange – das Motto der Dahlemerin Karin Engelke ist: „Nie tatenlos, Langeweile gibt es nicht”

Kinderimpfaktion am Wochenende: In der „Heimat” wird gepikst

Bezirke wollen Klimavorreiter werden: Die drei grünen Bürgermeister von Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf im gemeinsamen Interview

BVV-Nachlese: Dialogdisplays vor vier Schulen kommen erst im Frühjahr

Mieterräte werden gewählt – doch viele Wohnungen haben die stadteigenen Gesellschaften im Südwesten nicht

Sayōnara, Samurai-Museum zieht nach Mitte

Ortsbesuch im winterlichen Museumsdorf Düppel: Frieren im Containerdorf

Klima-Aktivisten blockieren Autobahnauffahrt am Kreisel – schon wieder

Treppenlift im Mietshaus? Seniorenvertretung diskutiert über Mieterprobleme

Schon 8350 Euro für die Nachbarschaftshilfe gespendet – tolle Resonanz der Leserinnen und Leser

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Sorge um das „mint“: Das beliebte Café im Botanischen Volkspark will nur noch einen Monat offen bleiben – wie geht es danach weiter?

Colosseum wird verkauft: Das sind die Investoren-Pläne für das Traditionskino in Prenzlauer Berg

„Drehscheibe“ für 800 Kinder: Bezirk baut temporäre Riesenschule am Volkspark Friedrichshain

Breit genug für Fußgänger? Bezirksamt kontert Senatskritik an Gehweg-Parkplatz in Wilhelmsruh

Das Geschäft mit möblierten Apartments boomt – mit diesen Tricks kaufen Firmen Mietwohnungen auf und wandeln sie um

