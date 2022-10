Schalter, Schilder, Wanduhren Ein Berliner Flughafen kommt in die Mottenkiste

Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Reinickendorf und Mitte. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus REINICKENDORF meldet sich André Görke zum Beispiel mit diesen Themen:

Schalter, Schilder, Wanduhren: Das Interieur des Flughafens Tegel kommt in die Mottenkiste. Alle denkmalgeschützten Bauteile des früheren West-Berliner Airports werden eingelagert, wie aus einer entsprechenden Ausschreibung hervorgeht. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Immer Ärger mit den Waschbären

So rollen BVG und S-Bahn in die Cité Foch

Über 200 Mio Sanierungsstau bei den Polizeiwachen in Reinickendorf

Bürgeramt öffnet - im Krankenhaus

Reinickendorf lockt 2023 Touris an

Mit dem Kreuzfahrtschiff von Tegel nach Hiddensee

Künstlerinnentreff in der Humboldt-Bibliothek

Falsche Polizisten rauben Likör - Meldung im Tagesspiegel 1945

Rudersport: Bundesliga-Meister kommen vom Tegeler See

Absegeln in Saatwinkel

30 Jahre Gospelchor Variety aus Wittenau

50 Jahre Fuchs-Schule am Foxweg

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN unter anderem über diese Themen:

Bezirksamt bereitet sich auf mögliche Neuwahlen vor

Bezirksverordnete diskutieren über Amtsführung von Gesundheitsstadträtin Blumenthal

Bandansage statt Notdienst: Sozialpsychiatrischer Dienst nicht arbeitsfähig

Gesundheitsamt soll neue Leitung als Doppelspitze bekommen

Stolpersteinverlegung für Frida Winckelmann

Update: Doch kein Vandalismus, sondern fehlerhafte Bürokratie beim abgesägten Baum

Infoveranstaltung zur „Klimaresilienten Hasenheide“

Aus dem Bezirk MITTE (mit Wedding etc.) berichtet Julia Weiss unter anderem über:

Parken im Afrikanischen Viertel und im Wollank-Kiez wird kostenpflichtig

Baden im Sommer, Raupen entdecken im Herbst: Biotop im Strandbad Plötzensee eröffnet

Badstraße und Müllerstraße Nord werden Milieuschutzgebiete

Schwimmkurse für Kinder in den Herbstferien

„Am Wedding haben sie gelebt“: Buch beschreibt Lebenswege von Juden und Jüdinnen aus dem Stadtteil

Herbstkonzert des Berliner Oratorien-Chors mit ausschließlich weiblichen Komponistinnen

