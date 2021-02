Berlin-Spandau ist eine alte Weinbauregion. Hier haben Winzer ab 1509 Weinberge angelegt und Weinbau bis ins 18. Jahrhundert betrieben. Und das lässt sich gut an Orten und Straßen feststellen, die jetzt eher zufällig Thema waren im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau. Und doch ist die Geschichte interessant.

Der Weinmeisterhornweg führt entlang des Hanges, der hoch zu den Rieselfeldern führt. Die Straße mit dem markanten Namen hieß bis 1931 teilweise „In den Weinbergen“. Das Weinmeisterhorn selbst ist eine Landzunge an der Scharfen Lanke. Und dann gibt es da noch die Weinbergshöhe, auf die Leser hinwiesen.

Für Feinschmecker ist auch dieses Detail: Das Luftbild von Leser Jörg Fluthwedel neulich im Spandau-Newsletter zeigt nämlich die Weinbergshöhe neben dem neu aufgeschütteten Hahneberg in den 70er Jahren – und nicht die Weinmeisterhöhe.

„Die Weinmeisterhöhe ist die Gegend um die Haveldüne. Die Weinbergshöhe ist die Siedlung am Weinmeisterhornweg“, erzählte Fluthwedel.

Hier können Sie das Foto aus dem britischen Alliierten-Hubschrauber noch einmal sehen.

Staaken, Siedlung Weinbergshöhe, vermutlich Ende der 70er Jahre. Oben der Grenzstreifen, rechts der noch karge und neue Hahneberg,... Foto: Jörg-Michael Fluthwedel

Das Luftild aus dem Briten-Hubschrauber ist aber noch aus einem anderen Grund besonders. Nebenan ist der karge Hahneberg zu erkennen, der in den 70er Jahren aufgeschüttet wurde. Das Bild der britischen Alliierten muss damals entstanden sein, denn noch ist der Berg ganz kahl.

Dahinter ist der DDR-Todesstreifen zu sehen, der um Spandau herumführte. Dahinter lagen die Wiesen und Wälder von Brandenburg und Seeburg. Heute führt der Mauerweg dort lang, wo einst Weinreben wuchsen und später Soldaten aufpassten.

"Der Demarkationslinienweg, also der jetzige Mauerweg, der um West Berlin herum angelegt wurde, damit dort die Fahrzeuge Kontrollfahrten machen konnten", erzählt Leser Fluthwedel im Spandau-Newsletter. "Die Fläche für diesen Weg wurde an den Polizeipräsidenten zwangsverpachtet, damit dieser Weg angelegt werden konnte. Den Grundstückseigentümern wurde eine jährliche Pacht dafür bezahlt. Nach der Wende haben die Grundstückseigentümer (zumindest in der Weinbergshöhe) ihre Grundstücksanteile zurückbekommen."

Zurück zum Weinmeisterhornweg. Der ist auch aus einem ganz anderen Grund Thema im Newsletter vom Tagesspiegel. Die Straße wird als Schleichweg von Pendlern genutzt und steht auf der Bauliste für 2021. Das teilte der Stadtrat mit. Hier mehr unter diesem Tagesspiegel-Link.

