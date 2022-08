Früher starteten hier Linienmaschinen nach London, später winkten wir West-Berliner Kinder artig der Queen zu: Grüße vom Flugplatz Berlin-Gatow! Weil Tegel dicht ist und BER außerhalb der Stadtgrenze liegt, ist es Berlins, naja, letzter Flughafen - zumindest für zwei Tage.

Am Wochenende ist wieder Flugplatzfest mit landenden Maschinen und dem üblichen Trubel. Zwei Jahre fiel das Fest wegen Corona aus (zieht sonst über 20.000 Leute an), jetzt die Rückkehr am Wochenende: Eröffnung ist am Sonnabend, 3. September, 12 Uhr, durch den Chef des Luftwaffenmuseums, Ralf-Gunther Leonhardt.

Ab Freitag werden die ersten Oldtimer landen, am Sonntagmittag heben die letzten Flieger wieder ab. Dabei ist der Flughafen der britischen Alliierten seit 1995 eigentlich nicht mehr in Betrieb (und gehört seit einigen Jahren auch gar nicht mehr zu Gatow, sondern komplett zu Kladow).

Auf den alten Landebahnstummeln setzen heute höchstens Flugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr auf, wenn Spezialeinheiten kniffelige Manöver trainieren: hier meine Tagesspiegel-Geschichte.

DLRG, THW, Hundestaffel des DRK und viele andere kommen am Sonnabend und Sonntag auch zum Fest. 3. und 4. September, 10-18 Uhr, Eintritt frei. Infos: mhm-gatow.de/flugplatzfest. Das Museum wird jährlich von etwa 70.000 Leuten besucht und ist einfach zu erreichen: zum Beispiel mit dem Schnellbus X34 über die Heerstraße oder mit dem Bus 135 vom Regionalbahnhof in Spandau. Von der Bushaltestelle sind es 10 Minuten Fußweg.

Rundgang über das Militär-Historische Museum (Luftwaffenmuseum) auf dem Flugplatz in Berlin-Gatow: Exponate im Aussenbereich:... Foto: Thilo Rückeis

Luftwaffenmuseum Gatow. Foto: Thilo Rückeis

Auf dem Flugplatz Gatow wurde die Landebahn in Teilen abgerissen; dort entstanden viele Einfamilienhäuser - in der "Landstadt... Foto: André Görke

Hier die Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel finden.

- Endlich mehr Hilfe für die Wasserschutzpolizei und erklärt Kosten und Sinn der neuen Jetski auf der Havel. Jahrelang jedenfalls hatten sich Newsletter-Leser:innen über Lärm und rücksichtslose Raserei auf der Havel beschwert, jetzt soll gehandelt werden. Denn Nachbarschaft, Naherholung und nicht zuletzt Wassersport stört das Gebaren auf dem Wasser.

- Stadtrat über neue Freizeitheime, Kita-Sorgen, Animateure und Suff und Jugendliche am Glienicker See

- Kladow bekommt neuen Wochenmarkt - nur wann? Eröffnung am Wochenende ist abgesagt. Interview über Gründe und Blick auf 2023

- Scharfe Lanke: Eröffnungstermin des beliebten Parks steht fest

- Siemensstadt bekommt neue Expressbus-Linie der BVG

- Senat kündigt neue Straßenbrücke nach Westend an

- Hallensaison in Schwimmbädern startet

- HBO, BBO, HCO und Brandwerder: News aus Spandaus Schulen

- Wärmestuben und Cooling Center in Spandaus Kirchen?

- Die ersten Weihnachtsbäume werden in Spandau geliefert

- Stolpersteinverlegung am Marktplatz

- Perfekter Blick auf Spandau: Besuch im Grunewaldturm

- VfV Spandau spielt im deutschen Handball-Pokal und gewinnt E-Sportler um HandofBlood als Sponsor

- Jubiläum: 20 Jahre Motoryachtclub Preußen

- Wichtig für alle Wassersportler: Sportschiffergottesdienst steht fest

- American Football: Spandau Bulldogs spielen um Aufstieg in die 2. Liga

- Spätsommer mit vielen Events: Weinsommer, Pyronale, Flugplatzfest Gatow...

