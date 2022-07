"Liege gerade im Bett und Coldplay spielt das Konzert Nr.2 im Olympiastadion", twitterte ein Berliner in der Nacht zu Mittwoch. "Ich wohne 1,5 Kilometer entfernt und hier wackelt das gesamte Haus zum Takt!"

Haben auch bei Ihnen die Gläser im Ikea-Schrank gewackelt? Lag an Coldplay. Die Musiker spielen in dieser Woche drei Mal im Berliner Olympiastadion und deren Fans lösen durch das Hüpfen in Berlin-Spandau und Berlin-Westend immer wieder kleine Erdbeben aus. Darüber hat der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Den gibt es in voller Länge und kostenlos unter leute.tagesspiegel.de.

„Aus den Stadtteilen Spandau und Westend meldeten uns Zeugen am Sonntagabend gegen 22.24 Uhr spürbare Erschütterungen“, schrieb zuvor die Facebook-Seite „Erdbeben in Deutschland“, die solche Ereignisse sammelt.

„Grund für die Erschütterungen war kein Erdbeben, sondern wie bereits vor einem Monat ein Konzert, bzw. springende Fans." Da fand ein Musikfestival auf dem ehemaligen Flugplatz Tempelhof statt, was für viel Resonanz - nicht nur im Boden - gesorgt hat.

Jetzt, im Olympiastadion, hätten vier umliegende seismologische Stationen das Signal in der Nachbarschaft aufgezeichnet. „Es erreichte Magnitude 1.28“, schrieben die Erdbeben-Statistiker am Montag und zeigten bei Facebook diese Karte. Am Dienstagabend soll der Wert sogar bei 1.5 gelegen haben.

Das Beben war demnach bis zum Ausflugsziel Klein-Venedig, bis Stresow und Haselhorst zu spüren. Und in Westend bis zur Siedlung Eichkamp und zum Ruhwaldpark. Eine Gefahr soll von den Sprüngen aber nicht ausgehen.

[Sie wollen mehr aus Spandau und Westend lesen? Gerne! Unsere Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel mit schon mehr als 265.000 Abos gibt es hier: leute.tagesspiegel.de]

Aber wie könnte das „Erdbeben“ überhaupt entstanden sein? Gegen Ende des Konzerts machte Sänger Chris Martin einen kurze Pause und wandte sich an die Fans im Olympiastadion: „Diese Gruppe von Menschen wird nie wieder so zusammenkommen“, sagte er. „Bitte steckt jetzt alle eure Telefone weg und genießt diesen Augenblick.“

Und als danach die ersten Akkorde von „A Sky Full Of Stars“ erklangen, einem der größten Hits der Band (Youtube-Link), gab’s für die Zuschauer zwischen 7 und 70 kein Halten mehr: Alle hüpften im Takt und sangen den Text lauthals mit. Und ringsum zitterte dann offenbar die Erde.

Vorsicht: Heute, am Mittwoch, gibt’s das Spektakel im Olympiastadion jeweils noch einmal. Halten Sie die Gläser in Spandau und Westend fest!

[Viel mehr Tipps, Termine und konkrete Bezirksnachrichten finden Sie in "Ihrem" Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel. Jetzt kostenlos: leute.tagesspiegel.de]

Hier die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel finden. Ich freue mich auf Sie als Leserin und Leser!

- Von Staaken bis Hakenfelde: die Schulbaustellen in den Ferien

- Nach Chaos am Glienicker See: Krisentreffen mit Polizei

- Zarte Hoffnung für Fahrradparkhaus am Bahnhof Spandau

- Spandau ist wie die Nordsee, wie die Berge, USA und Italien: Tipps zu den Sommerferien

- Collegia, der Ruderclub aus Gatow: Ein Gespräch über neue Gastro, New York und ein Fest, das in Gatow fehlt

- Hans Carossa bleibt: Kladower Schule stimmt gegen Namensänderung - was der Schulleiter sagt, wie abgestimmt wurde, welche Idee kursierte.

- Oberleitungsbus nach Staaken: nächste Schritte des Senats

- Flens und Scampi: Besuch bei "Fisch Frank" in der Altstadt

- Mörderischer Sonnabend im Fort Hahneberg

- Kulturfeste in Kladow, Turmführung in St. Nikolai

- Kreuzberg, ganz toll? Ein komplettes Viertel ohne Parkplätze kann Spandau schon seit 40 Jahren bieten...

Mehr zum Thema Mini-Erdbeben bei Konzert im Berliner Olympiastadion Coldplay lassen Spandau erzittern

Unsere Bezirksnewsletter kommen schon auf mehr als 265.000 Abos. Probieren auch Sie uns gerne aus! Natürlich schicken wir Ihnen die Newsletter auch in den Ferien, gebündelt und einmal pro Woche.