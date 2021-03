Berlins neuer Schnellbus X37: Ruhleben, Ikea, Rathaus, Falkensee. „Hold on tight during the ride!“, knarzt es im BVG-Bus. Und hier kommt auch schon Berlins neuer Schnellbus X37 herangebraust. Allerdings nicht erst zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021.

Die neue Linie ist schon ab 11. April im Einsatz, „also direkt nach den Osterferien“. Das teilte ein BVG-Konzernsprecher jetzt dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau mit. Der hat in seiner aktuellen Ausgabe groß darüber berichtet (und verraten, was auf der Heerstraßen-Linie M49 geplant ist - kostenlos: leute.tagesspiegel.de).

Der neue Expressbus fährt vom U-Bahnhof Ruhleben in Westend über Rathaus Spandau raus bis zum Bahnhof Falkensee, in die boomende Vorstadt von Berlin.

Und weil so ein Expressbus nicht alle Tage eingeführt wird, kommen hier schnell die Haltestellen, wo der überhaupt hält:

U-Bahnhof Ruhleben

Teltower Straße (Ikea)

Brunsbütteler Damm/Ruhlebener Straße (Arcaden)

S+U Rathaus Spandau

Falkenseer Chaussee/Zeppelinstraße

Westerwaldstraße

Am Kiesteich

Falkenseer Chaussee/Stadtrandstraße

sowie an allen Haltestellen in Falkensee.

Altstadt, Arcaden, Ikea: Der X37 ist die neue Shoppinglinie. Mit dem Billy-Regal aber bitte nicht ins Oberdeck! „Die Linie X37 fährt in Berlin als Expressbus und hält in Falkensee an allen Haltestellen. Damit bieten wir deutlich schnellere Verbindungen von und nach Falkensee“, sagte ein BVG-Sprecher. Es wohnen ja nicht alle an der Bahnlinie.

„Außerdem gibt es nicht nur einen Anschluss an den Knotenpunkt am Rathaus, sondern auch zum U2-Endbahnhof Ruhleben, so dass viele zusätzliche Ziele durch nur einmaliges Umsteigen erreicht werden können.“ Erst im Dezember hatte die BVG in Spandau eine neue wichtige Linie eingeführt: den M36 in die Neubaugebiete im Norden des Bezirks.

Es gibt noch eine Schnellbus-Idee namens X38 von Spandau nach Potsdam, aber das wird noch Jahre dauern - hier der Bericht aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Im 10.000-Leute-Viertel Krampnitz gibt es aktuell mächtig Krach wegen der Tram-Strecke: Lesetipp aus den "Potsdamer Neuesten Nachrichten".

Neuer X37: Und was wird in Spandau gestrichen? „Eigentlich nur ein bisschen“, heißt es in der BVG-Zentrale. „Die Linie 337 gibt es weiterhin, allerdings nur noch zwischen Rathaus Spandau und Falkenseer Chaussee/Zeppelinstraße und wie bisher über Hohenzollernring.“

Und hier die Taktzeiten: Montag bis Freitag zwischen 5-6 sowie 19-23 Uhr alle 30 Minuten, zwischen 6-19 Uhr alle 20 Minuten fahren. Samstags zwischen 8-10 sowie 21-24 Uhr alle 60 Minuten, zwischen 10-19 Uhr alle 20 Minuten, zwischen 19-21 Uhr alle 30 Minuten. Sonntags zwischen 8-14 sowie 19-23 Uhr alle 60 Minuten, zwischen 14-19 alle 30 Minuten.

"Der Bus hat in Spandau Priorität", sagt Spandaus Verkehrsstadtrat Frank Bewig, CDU - lesen Sie mehr hier im Tagesspiegel-Newsletter: "Angst vor dem Verkehrsinfarkt". Und: 2029 soll laut Senat - angeblich - die Straßenbahn in Spandau zum Rathaus rollen - hier der Text.

Der Senat prüft zudem die Verlängerung der S-Bahn nach Falkensee: Die soll aber frühestens 2035 rollen. Darüber hat der Spandau-Newsletter ausführlich im November 2020 berichtet. Die Bahn will sich zwischen Spandau und Nauen breit machen auf bis zu sechs Gleisen und will das jetzt alles bis Sommer 2023 in einer Studie prüfen lassen.

Sechs neue S-Bahnhöfe stehen auf der Prüfliste: Finkenkrug, Falkensee, Seegefeld, Albrechtshof sowie Klosterbuschweg (Kiesteich) und Nauener Straße. Alle liegen nördlich der heutigen ICE-Trasse. Es gibt noch eine Sondervariante: der S-Bahn-Abzweig als eingleisige Strecke ins Falkenhagener Feld (Falkenseer Chaussee). Auch ein möglicher S-Bahntunnel von der Havel bis Nauener Straße wird geprüft - mehr lesen Sie hier im Spandau-Newsletter.

Der Bahnhof Falkensee wird neu sortiert. Der jetzige Regionalbahnhof ist keine Schönheit und steht vor dem Abriss. Der hat aktuell zwei Außenbahnsteige, in der Mitte rauschen die ICEs nach Hamburg durch. Der Auftrag für die Planer: Der Regionalbahnsteig soll von außen in die Mitte gelegt werden, ICEs rauschen dann links und rechts vorbei. Nördlich davon soll der neue S-Bahnsteig entstehen. Von Schönheit ist allerdings weiter keine Rede.

