Als im Tagesspiegel neulich die ersten zwei Simulationen zu sehen waren, dass die S-Bahnstrecke Siemensbahn blau werden soll, war das Erstaunen groß. Wie? Die S-Bahnbrücken waren echt mal blau? Ja, offenbar genauso wie das 800 Meter lange Viadukt, das sich durch Berlin-Siemensstadt schlängelt. Und die Bahnhöfe hatten noch mal andere Farben, berichtete prompt der Historiker Christian Fessel („Mann mit Hut“) im Tagesspiegel. Hier stelle ich den Mann vor. Und hier die ersten drei Simulationen von den Brücken und S-Bahnhöfen im Tagesspiegel.

Die Deutsche Bahn braucht jetzt Ihre Hilfe. Keine Sorge, nicht auf der Baustelle (2029 soll die S-Bahn wieder fahren, ab 2027 wird losgebaut zwischen Charlottenburg und Spandau), sondern bei Detailfragen: Die Bahn hat keine Fotos von den bunten Bauwerken. „An nur wenigen graffitifreien Stellenkann erahnt werden, wie die Farben wirklich waren und dass das Stahlviadukt einst im strahlenden Blau glänzte“, schreiben die Planer.

„Alle uns bekannten historischen Aufnahmen der Siemensbahn aus den Anfangszeiten liegen in schwarz-weiß vor“, schreibt die Bahn um Berlins Bahnchef Alexander Kaczmarek und hofft auch auf die Hilfe der Leserinnen und Leser des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel, die vielleicht eine Foto-Rarität auf dem Dachboden haben.

Die Siemensbahn und ihr historisches Viadukt wurden nämlich 1929 in Betrieb genommen – „rund 10 Jahre bevor Farbfotos flächendeckend eingesetzt werden konnten.“

Hier eine der ersten Simulationen der Bahn mit blauem Anstrich. Foto: promo/Bahn/Spandau-Newsletter Tagesspiegel

„Dass wir bisher keine Farbfotos finden konnten, heißt aber nicht, dass es keine Farbfotos gibt. Daher benötigen wir Ihre Unterstützung. Helfen Sie uns, ein möglichst genaues Bild davon zu bekommen, wie das Viadukt und die Bahnhöfe in der Zeit von 1929 bis 1972 ausgesehen haben.“ Als kleines Dankeschön winkt ein geführter Spaziergang an der Siemensbahn im Herbst. Mailkontakt: siemensbahn@deutschebahn.com (und setzten Sie den Spandau-Newsletter gerne mit spandau@tagesspiegel.de auf cc).

