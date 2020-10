Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 228.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Am Samstag nimmt der Flughafen BER den Betrieb auf – eine Woche später schließt TXL wohl für immer: Was bedeutet das für Reinickendorf? Wie reagieren die Menschen im Norden Berlins? Gibt es Freude über weniger Lärm? Oder Frust wegen der nun längeren Wege? Womöglich Nostalgie? Oder gar Trauer um eine Berliner Ikone? Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona zwingt Gesundheitsamt zu anderem Vorgehen: Künftig kann nicht mehr jede Meldung verfolgt werden

Autobahnplanung im Norden: Abriss der Wissell-Brücke beginnt 2023, jetzt gibt es eine Informationsveranstaltung

Versuchter Banküberfall in Frohnau: Tatverdächtige nach 24 Stunden gefasst

Eine neue Kita bringt Leben nach Alt-Heiligensee – manche Anwohner meinen: 140 Kinder sind vielleicht zu viel

Die Gründer Frohnaus und ihre Gräber: Dieter Hasse bewahrt die Spuren der Vergangenheit

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Coronavirus in Neukölln: Im neuen Podcast des Gesundheitsamtes mehr über den Alltag des Pandemiestabes erfahren

Feuer im Gemeinschaftsgarten: Unbekannte zünden Hütte der "Karma Kultur" in Rixdorf an

Abrissarbeiten auf dem ehemaligen "Blub"-Gelände fast beendet - Baustart für 2021 geplant

Neuköllner Spielplatzdrama: Jahrelanger Streit um Brachfläche an der Zeitzer Straße

Nach 23 Uhr nur noch Eistee: Wie die Bar am Ufer die Zeit nach der Sperrstunde erlebt

Hakan Demir kandidiert für die SPD zur Bundestagswahl

Mit dem Lamborghini gegen Clans: Kontroverse nach PR-Aktion der CDU

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Verdacht auf Corona: Getestete warten seit einer Woche auf Ergebnisse

Diskussion über Abbau der „Friedensstatue“: Interview mit dem Korea-Verband

„Blutige Woche“: Frauen demonstrieren in Mitte gegen das Abtreibungsverbot in Polen

Das Ukrainian Film Festival zeigt das neue unabhängige Kino der Ukraine

„Hässliche Laternen wie im Neubaugebiet“: Die neue Beleuchtung Unter den Linden gefällt nicht allen

