Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Seit Jahren wird diskutiert, ob und wie die direkte Bahnverbindung zwischen Zehlendorf und Potsdam - die Stammbahn, einst erste Eisenbahn Preußens wiederbelebt werden soll. Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten: Ein „wertvoller Habitatkomplex“ werde „in Teilen unwiederbringlich zerstört“. Dazu legen eine Bürgerinitiative und der BUND ein aktuelles Umweltgutachten vor. Außerdem zum Thema: Auf dem Podium prominentes Pro, im Saal viel Contra: Die offizielle Diskussionsveranstaltung zur Reaktivierung der Stammbahn wurde vertagt – wegen Corona war der Saal zu klein. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Stephen Defty lässt die Scheiben fliegen: Der Berliner Discgolf-Rekordmeister findet, das Spiel mit der Frisbee sei ein idealer Sport für alle Altersgruppen und Menschen mit Behinderung

Vor-Wahl: Wie und wann die Parteien im Südwesten ihre Kandidaten für Bundestag, Abgeordnetenhaus und Lokalparlament bestimmen

Diskutiert wird online, gewählt vor Ort: Die Südwest-CDU hat für ihre 2.190 Mitglieder ein corona-taugliches und innovatives Verfahren für die Kandidatenkür ersonnen

Auch innovativ: „Wannsee in Flammen" wird zu "Havel in Flammen"

Baumsterben im Weltkulturerbe: Landschaftspark Klein-Glienicke bleibt bis 2021 geschlossen

Nach Ärger um die Einladungen: Am 31. August findet ein neuer Tag der offenen Tür in der Gemeinschaftsunterkunft Am Beelitzhof statt

Schule vor Sport: Steglitzer Tennis-Klub 1913 ringt um drei Tennisplätze, auf denen die Grundschule an der Bäke erweitert werden soll

Wildschweine im Vorgarten: Klage einreichen kann man dagegen nicht

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Vorrang fürs Fahrrad! Körtestraße für den Auto-Durchgangsverkehr gesperrt

Ausstellung zur Spielplatzneugestaltung "Herz des Zentrums" am Kottbusser Tor

Ab September sechs Monate Secondhand-Etage im Karstadt am Hermannplatz

Neue Infotafel zur Geschichte und NS-Vergangenheit des Luisenstädtischer Friedhofs

Erste BVV nach der Sommerpause

"Gemeinsam anders" statt Bezirkswappen, neues Logo für das Bezirksamt?

Neue Daueraustellung im Jüdischen Museum

Kreuzberger-Kiezutopien nach der Corona-Krise gesucht

Fußballerinnen von Türkiyemspor im Musikvideo von Rapper Ezhel

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Wer ist schuld Colosseum-Aus? Bezirkspolitik diskutiert über „politische Verantwortung“

S-Bahnhof Greifswalder Straße: Umbau kostet zwei Millionen Euro

"Blankenburger Süden": Anwohner fordern Problemlösung von Scheel

Pankow bei Radwegen vorletzter Bezirk

Schulwegsicherheit: SPD-Politiker kritisiert Verkehrsverwaltung

Autos statt Autos: In der Gudvanger Spielstraße soll die größte Carrera-Rennbahn aufgebaut werden

Mehr Licht: Bornholmer Straße soll sicherer werden





