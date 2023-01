Theaterstück über Sinti und Roma Grundschüler:innen im Abgeordnetenhaus

Die 6. Klasse der Grundschule am Wilhelmsberg in Berlin-Lichtenberg ist im Abgeordnetenhaus gewesen. Die Schüler:innen führten dort am 16. Januar ein Puppentheaterstück für den Gedenktag, der Befreiung des „Konzentrationslagers Auschwitz- Birkenau“ am 24. Januar auf. Die Schicksale der Sinti und Roma stehen in diesem Jahr im Fokus.

Lebenskundelehrerin Susanne Meier, die auch beim Humanistischen Verband Deutschland arbeitet, bereitete die Performance mit der Puppenspielerin Vera Pachale vor. Zur Vorbereitung wurde unter anderem „Elses Geschichte“ gelesen.

Ein Engel weckt symbolisch die Toten zum Leben. „Wir wollen, dass diese Dinge nie wieder geschehen, sagt Pachale. Ein Schüler sagt, man erfahre im Stück, wie die Menschen damals zu Unrecht behandelt wurden. Auf dem Gelände am heutigen Otto-Rosenberg-Platz in Marzahn befand sich zwischen 1936 und 1945 ein nationalsozialistisches Zwangslager für Sinti und Roma. „Immer mehr Roma besuchen unsere Schule“, sagt Meier, seit 15 Jahren Lebenskundelehrerin in der Sandinostraße 8. Als Vorbereitung haben die Kinder Sintiswingmusik und den Flamenco kennengelernt.

Immer mehr Roma besuchen unsere Schule Susanne Meier, Lebenskundelehrerin in Lichtenberg.

Zum großen Auftritt im Abgeordnetenhaus kamen die Eltern der Kinder mit. Außerdem vor Ort waren Schuldirektorin Jana Reiter und Petra Rosenberg, die Vorsitzende der Sinti und Roma in Berlin Brandenburg. „Elses Geschichte“ ist eine wahre Geschichte, über ein Mädchen, welches adoptiert und trotzdem von der Gestapo ins KZ gebracht wurde, aber schließlich von ihrem deutschen Vater befreit wurde.

Einen Einblick in „Erblühen Vergehen Auferstehen“, geprobt in der Gedenkstätte Marzahn, gibt es auf YouTube.

Mehr Aktuelles und Hintergründiges aus Lichtenberg finden Sie im Tagesspiegel-Newsletter für diesen Berliner Bezirk, hier einige Themen dieser Woche:

Schluss mit Rummel: Berlins größter Weihnachtsmarkt wird so wohl nicht mehr stattfinden.

Opfer rassistischer Gewalt: Bahnhofsvorplatz soll „endlich“ nach Eugeniu Botnari benannt werden

Umstrittene Politikerin kommt in den Bezirk: Die Linke und das Wagenknecht-Problem

Ehemaliger Lichtenberg-47-Spieler gründet „Streetfootballclub“

FDP fordert Dienstfahrräder an Schulen

„Einige hundert Wohnungen“: Linke möchte über Fast Food Restaurants bauen

Mehrweg-Angebotspflicht: Von wegen Öko-Stadt Berlin

Unseren Newsletter für den Bezirk Lichtenberg können wie alle Tagesspiegel-Newsletter für die zwölf Berliner Bezirke hier kostenlos bestellt werden.

Zur Startseite