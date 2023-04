Um Betroffene schneller unterzubringen Berlin-Lichtenberg will Obdachlosen-Wohnungsbörse

„Die Lösung gegen Obdachlosigkeit heißt Wohnungen“, sagt Leonie Köhler, sozialpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Doch die Hürden für obdachlose und wohnungslose Menschen bei der Wohnungssuche sind immens. Geeignete Wohnungen werden auf aufgrund bürokratischer Hürden immer wieder anderweitig vergeben, bemängeln die Grünen.

Um solche Vorfälle künftig zu verhindern, soll der Bezirk prüfen, ob eine eigens eingerichtete Wohnungsbörse in Zusammenarbeit von Ämtern, sozialen Einrichtungen und Wohnungsunternehmen eine Möglichkeit ist, diese Hürden abzubauen und betroffenen Menschen schneller in Wohnungen unterzubringen. Das fordern die Grünen in einem Antrag. Dieser wurde (mit Änderungen durch die CDU) von der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschlossen.

Nicht alle Politiker:innen sind dafür: Es bringe nichts, eine Börse einzurichten, wenn es zu wenig Wohnungen gebe. Die großen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften seien hier in der Pflicht. Die Grünen sprachen sich zudem für eine Anlaufstelle für akute Wohnungsnot aus – laut Kevin Hönicke (SPD) gebe es diese Stelle allerdings bereits: die Sozialberatung des Sozialamtes.

Es gibt bereits viele Angebote zur Wohnungsfindung

Selbstverständlich gibt es für wohnungslose Menschen bereits eine Vielzahl von Angeboten und Hilfestellungen, eine Wohnung zu finden. „Für Menschen, die aufgrund einer Eigenbedarfskündigung oder wegen einer Trennungssituation von Wohnungslosigkeit bedroht sind, gestaltet sich die Lage schwieriger“, heißt es im beschlossenen Antrag. „Gerade wenn und weil aufgrund des eigenen Einkommens Sozialleistungen bzw. die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins (WBS) gerade nicht in Betracht kommen.“

