„Untragbare Zustände“ in Berliner Großsiedlung Mietgemeinschaft demonstriert und schreibt Brandbrief

Die Mietgemeinschaft „Kiez-Initiative Weiße Siedlung“ demonstriert am kommenden Wochenende gegen die Zustände in ihrer Nachbarschaft, die laut eigener Aussage „untragbar“ sind. Die Mieter:innen der Großsiedlung zwischen Rixdorf und Plänterwald beklagen in einem Brandbrief zum Beispiel defekte Fahrstühle, Schimmelbefall, undichte Fenster und kaputte Heizungen.

Sie fühlen sich vom Eigentümer der Weißen Siedlung im Stich gelassen. Und wie reagieren die Verantwortlichen, zumal gerade ein akutes Problem mit schwerwiegenden Folgen hinzugekommen ist?

Die Menschen von Nebenan: Fotografin Gisela Gürtler dokumentiert seit fünf Jahren „Kiezgesichter“ aus dem Reuterkiez

aus dem Reuterkiez Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, Rassismus: So viele diskriminierende Vorfälle wurden 2023 in Neukölln registriert

wurden 2023 in Neukölln registriert Praxiskündigung wegen Eigenbedarfs: Süd-Neukölln gehen die Kinderärzt:innen aus

Bauprojekt Bahnhof Rudow: Betreiber des Pflanzenmarkts wehrt sich gegen Kündigung

wehrt sich gegen Kündigung Neue Konzertreihe „Zeitmusik Britz“ im Britzer Schloss

im Britzer Schloss Natur erleben in Neukölln: Neuigkeiten aus Britzer Garten und Tempelhofer Feld

Infoveranstaltung zum Verkehrskonzept Körnerkiez

Kifferschilder, Musikschule in Not, Jugendkriminalität: Ausblick auf die Bezirksverordnetenversammlung

