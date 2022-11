Wahlwiederholung in Berlin Rathaus schränkt Service ein wegen Vorbereitungen

Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Wegen der Wahlwiederholung nach der Berliner Pannenwahl macht ein erstes Bürgeramt dicht, und zwar in Hohenschönhausen in der Egon-Erwin-Kisch-Straße. Es wird vom 21. November 2022 bis zum 22. Februar 2023 geschlossen. Eine Folge der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Berlin über die Wiederholung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Da wichtige Vorbereitungsmaßnahmen getroffen werden, müssten Mitarbeitende der Bürgerämter herangezogen werden, heißt es dazu aus dem Rathaus Lichtenberg. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Akteneinsicht Ilsekiez: Hat Baustadtrat Hönicke das Thema verschleppt?

Was hat Tarantino mit jüdischen Gängstern zu tun? Max Czollek auf den Aktionswochen gegen Antisemitismus

70. Jubiläum Dorfkirche Alt-Friedrichsfelde: Weihnachtsoratorium mal ganz anders

Kunst und Bier statt Parkplätze: Mit „Schankvorgärten“ das Kiezleben befördern?

Rollsport-Sportstätte für den Osten Berlins

Pilotprojekt: Straßenlaternen als Ladestation für E-Mobilität

Kulturweihnachtsmarkt im Strandbad Orankesee

Drohender Verkehrskollaps in Treptow: CDU-Fraktion fordert weiteren S-Bahnhof

Bücherbasar und Volleyball: Bernd Wardacki engagiert sich im „Haus am See” in Friedrichshagen

Verfassungsgericht beschließt komplette Wahlwiederholung in Berlin

Aus für die Erwachsenenbildung: Bezirk hat keinen Ausweichstandort für das Treptow-Kolleg

Bebauung auf dem ehemaligen Flugfeld: Kulturerbenetz kritisiert Abriss der Denkmäler in Johannisthal

Geschichten aus dem Bezirksamt: Eine schriftliche Anfrage zu schriftlichen Anfragen

Ein Glühwein, swei Glühwei, rei Lühwei: Die ersten Weihnachtsmärkte im Bezirk öffnen

Offene Ateliers in der Wilhelminenhofstraße am 1. Advent

Aufatmen in Adlershof: Die Musikschule darf bleiben

Die Konkurrenz als Mitbewohner: Union Berlin zieht temporär zu Hertha ins Olympiastadion

Schmackofatz: Köpenicker Bäcker holt 1. Platz bei Berliner Stollen-Wettbewerb

