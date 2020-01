Die Polizei hat nach eigenen Angaben die beiden erstmals in der Stadt erlassenen Böllerverbotszonen in Schöneberg und am Alexanderplatz "durchgesetzt". 2000 Polizisten und 1340 Feuerwehrleute waren in der Silvesternacht im Einsatz.

Es gab keine schwerverletzten Polizisten oder Feuerwehrleute, hieß es beim Lagedienst der Polizei am Morgen, dies sei "eine gute Nachricht". Ansonsten sprach der Lagedienst vom "normalen Wahnsinn".

Die Feuerwehr leistete von 19 bis 6 Uhr genau 1523 Einsätze, darunter waren vergleichsweise viele Brände, nämlich 617. Dies dürfte an der großen Trockenheit an diesem Jahreswechsel gelegen haben. Im Vorjahr waren es 446.

In der Belziger Straße in Schöneberg brannte eine Wohnung aus, weitere große Einsätze gab es in Charlottenburg und im Märkischen Viertel. 806 mal waren Rettungswagen im Einsatz. Das sind deutlich weniger als im Jahr zuvor (940).

Finger durch Explosionen abgetrennt

Das Berliner Unfallkrankenhaus hat in der Silvesternacht 15 Menschen mit schweren Verletzungen durch Böller oder Raketen behandelt. Dazu zählten in mehreren Fällen schwerste Verbrennungen, wie eine Kliniksprecherin am Neujahrsmorgen sagte. Mehrfach waren durch Explosionen Finger abgetrennt worden, in einem Fall die ganze Hand. Unter den Schwerverletzten waren auch vier Kinder unter zehn Jahren.

Auf Twitter teilte die Klinik mit: "Erfahrungsgemäß werden aber noch etliche Verletzte mit #boellerschmerz am Neujahrstag erwartet. Besonders wenn es weiterhin keinen Regen gibt und die nicht gezündeten Sprengkörper trocken bleiben."

Insgesamt lag die Zahl der Behandelten wegen Silvesterverletzungen bei 22. "In der Gesamtbewertung liegt dieser Jahreswechsel ungefähr im Mittelfeld dessen, was unsere Chirurgenteams vom @ukbberlin erwartet haben", teilte das Krankenhaus auf Twitter mit.

Nicht nur sauber, sondern rein: Die Böllerverbotszone in Schöneberg am Morgen. Foto: Jörn Hasselmann

Wie die Leitstelle der Feuerwehr mitteilte, gab es 24 Übergriffe auf Einsatzkräfte. Am schlimmsten sei der Angriff auf ein Löschfahrzeug in Neukölln gewesen. In der Sanderstraße versuchten mehrere Personen, die Tür zur Mannschaftskabine zu öffnen, sie attackierten das Fahrzeug mit Pyrotechnik und Steinen und drohten mit Schreckschusspistolen.

Laut Polizei gab es mehrere Einsätze, weil Personen mit Schreckschusswaffen hantierten und auch auf Polizisten schossen. In der Panoramastraße am Alexanderplatz schoss ein Mann mit einer solchen Waffe mehrfach in die Luft und dann auf Polizisten, die ihn ansprachen. Er konnte festgenommen werden. In der Huttenstraße in Moabit musste die Polizei einen Warnschuss abgeben, damit ein Mann mit einer Schreckschusswaffe festgenommen werden konnte.

Die Feuerwehr nannte diese vier herausragenden Einsätze:

22:50 Uhr, Kaiserin-Augusta-Allee, Charlottenburg

Es brannte im Dachbereich eines Wohngebäudes. 1 Person wurde durch die Berliner Feuerwehr in Sicherheit gebracht. 26 Einsatzkräfte waren an der Bewältigung der Lage beteiligt.

23:48 Uhr, Budapester Straße, Charlottenburg

Ein Feuer auf dem Balkon im 7. Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses forderte 41 Einsatzkräfte heraus. Die Brandbekämpfung erfolgte mittels Drehleiter. Eine Brandausbreitung in die Wohnung konnte verhindert werden.

00:32 Uhr, Belziger Straße, Schöneberg

Eine Dachgeschosswohnung brannte in voller Ausdehnung. Der Einsatz zweier Drehleitern und ein Großaufgebot der Berliner Feuerwehr mit 77 Einsatzkräften konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Über 20 Anwohnende, welche ihre Wohnungen vorerst nicht betreten konnten, wurden von der Berliner Feuerwehr betreut und teilweise im Betreuungsbus untergebracht. Auch der Landesbranddirektor Herr Dr. Karsten Homrighausen verschaffte sich einen Überblick an dieser Einsatzstelle.

00:39 Uhr, Quickborner Straße, Märkisches Viertel

Mehr zum Thema Silvesternacht in Berlin So ist das neue Jahr gestartet

Ein Wohnungsbrand im 5. Obergeschoss konnte sich bis in das 8. Obergeschoss ausbreiten bis dieser schließlich von unseren insgesamt 67 Einsatzkräften gestoppt werden konnte.