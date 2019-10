Klimaprotest vermischt sich

Fridays for Future und Extinction Rebellion ziehen am Freitagmittag mit mehreren Demonstrationen durch die Innenstadt. Eine Polizeisprecherin sprach von einer Vermischung der Gruppierungen bei einer Vielzahl an angemeldeten Veranstaltungen. Zahlen zu den Teilnehmern und den in der Stadt eingesetzten Polizisten lagen zunächst nicht vor.



Die Verkehrsinformationszentrale rechnete bis zum Nachmittag mit Verkehrseinschränkungen im Bereich Regierungsviertel, Ebertstraße, Wilhelmstraße, Leipziger Straße, Potsdamer Platz und Stresemannstraße, wie es auf Twitter hieß.

Die Polizei ist laut Angaben am Wochenende auf weitere XR-Aktionen eingestellt, das Protestcamp am Kanzleramt ist noch bis Sonntag angemeldet. Die Umweltschutzbewegung will in zahlreichen Großstädten weltweit auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam machen. (dpa)