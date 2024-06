Brennende Mülltonnen und beschädigte Autos Randalierende Gruppe zieht durch Kreuzberg und Neukölln

Am späten Freitagabend sind bis zu 120 Menschen randalierend durch Kreuzberg und Neukölln gezogen. Das teilte die Berliner Polizei am Samstag mit. Demnach sollen zunächst etwa 35 bis 50 Personen gegen 22.15 Uhr am Kottbusser Tor Gegenstände auf die Fahrbahn gebracht, Pyrotechnik gezündet sowie mindestens zwei Autos beschädigt haben.

An der Sonnenallee, Ecke Reuterstraße soll die Gruppe dann auf 120 Personen angewachsen sein. Als Einsatzkräfte eintrafen, sollen sich die Personen in unterschiedlichen Richtungen entfernt haben. Laut Polizei wurden dabei drei Frauen im Alter von 23, 27 und 43 Jahren gestoppt und vorläufig festgenommen.

Dabei erlitt die 43-Jährige eine Schürfwunde am Knie, die von einer Einsatzkraft erstversorgt wurde. Weil sich kein konkreter Tatverdacht ergab, ließen die Polizisten die Frauen wieder gehen. Danach soll sich die Lage laut Polizei zunächst beruhig haben.

Um kurz vor Mitternacht dann sollen Unbekannte im Bereich Bürknerstraße, Ecke Kottbusser Damm die Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen und erneut Gegenstände wie E-Scooter auf die Fahrbahn gebracht haben. Außerdem wurden laut Polizei in der Friedelstraße, Ecke Weserstraße umgestürzte Zäune und weitere Zaunteile auf der Fahrbahn festgestellt, sodass keine Autos mehr durchfahren konnten. Am Maybachufer bemerkten Einsatzkräfte laut Polizei eine brennende Tonne, die im Anschluss gelöscht wurde.

Um kurz vor 1 Uhr sollen Polizisten dann an der Sonnenallee, Ecke Reuterstraße einen 49-Jährigen bemerkt haben, der einen brennenden Gegenstand in einen Müllcontainer warf. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Aufgrund seines verhaltensauffälligen Zustandes wurde er laut Polizei einem Arzt vorgestellt, bevor er auf freien Fuß kam. Um 1.30 Uhr beruhigte sich die Lage, wie die Polizei mitteilte. (Tsp)