Clan-Villa in Berlin ist geräumt Haus unter großem Polizeieinsatz an Bezirk übergeben

Nach jahrelangem Rechtsstreit und begleitet von einem großen Polizeieinsatz ist die beschlagnahmte Villa des arabischstämmigen Remmo-Clans in Berlin-Neukölln an den Staat übergeben worden. Der angekündigte Räumungstermin einer Gerichtsvollzieherin am großen Haus im Stadtteil Buckow verlief am Mittwochvormittag reibungslos.

Die Villa war bereits nicht mehr bewohnt, Türen und mehrere Fenster standen offen. Einige Möbelstücke waren vor der Tür abgestellt. 130 Polizisten, die den Termin begleiteten, sperrten das Gelände und die Straße ab. Die Beamten standen mit einer Tür-Ramme bereit, mussten diese jedoch nicht einsetzen.

Mehrere Polizisten und ein Vertreter des Bezirks begleiteten die Gerichtsvollzieherin in das Haus. Ein Sprecher des Bezirks Neukölln wertete die Übergabe als großen Erfolg. Auch, wenn das Haus offensichtlich mutwillige zerstört wurde und Bauschutt sowie Sperrmüll hinterlassen wurde, sagte ein Sprecher des Bezirks dem Tagesspiegel.

Die Villa mit großer Wohnfläche und Garten gehört zu 77 Immobilien, die im Jahr 2018 von der Berliner Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurden. Mehrere Urteile bestätigten in der Folge, dass das Anwesen mit Geld aus kriminellen Geschäften gekauft wurde. Ausziehen wollte die Familie, zu der viele wegen spektakulärer Taten verurteilte Straftäter gehören, trotzdem nicht. Bis zuletzt hatten Vertreter der Großfamilie gerichtlich versucht, die Räumung abzuwehren.

Mietvertrag bereits 2021 gekündigt

Das Bezirksamt hatte der Mieterin des Gründerzeithauses, die dort zuletzt mit einigen Söhnen und Töchtern lebte, schon 2021 gekündigt. Zuvor hatte die Großfamilie, die das Anwesen einst sogar besaß, dem Amt einen offenbar gefälschten Mietvertrag vorgelegt.

Die Remmos wehrten sich rechtlich, doch im Januar dieses Jahres entschied das Berliner Landgericht, dass die Familie die Villa verlassen muss. Damit bestätigte sie ein Urteil des Amtsgerichts Neukölln vom April 2023. Daraufhin schaltete der Bezirk die Gerichtsvollzieherin ein. Inzwischen gehört die Villa rechtskräftig dem Land Berlin, der Bezirk Neukölln ist als Kommune dafür zuständig. Die Remmos stellten noch einen sogenannten Räumungsschutzantrag, der vom Amtsgericht Neukölln vergangene Woche zurückgewiesen wurde.

Zugleich wandten sich Anwälte der Familie an den Bundesgerichtshof (BGH), der aufgrund einer sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde das Januar-Urteil des Landgerichts Berlins kassieren soll. Dem werden in Justizkreisen geringe Chancen eingeräumt.

Gerichtsvollzieherin will Remmo-Villa besenrein abnehmen

Aus Sicht des Bezirksamtes ist der Schritt zum BGH kein Hinderungsgrund, der Räumungstitel rechtskräftig. Nach Tagesspiegel-Informationen haben Anwohner in den vergangenen Wochen auch schon öfter Transporter vor dem Haus gesehen. In der Siedlung heißt es, die Großfamilie sei bereits ausgezogen. Sie habe eine neue Bleibe, ebenfalls am südlichen Stadtrand, gefunden.

Auf dem Anwesen gab es immer wieder Polizeieinsätze, meist wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen: Ein SEK steht an diesem Mittwoch jedoch nicht planmäßig bereit.

Das Haus in Alt-Buckow mit acht Zimmern und üppigem Garten erwarb ein Teenager aus der Großfamilie im Jahr 2012 für rund 200.000 Euro. Offiziell lebten dort in den vergangenen Jahren zwischen acht bis zehn Personen. Die Justiz beschlagnahmte 2018 insgesamt 77 Immobilien, die dem Remmo-Clan zugeordnet werden und mit Beute- und Schwarzgeld erworben worden sein sollen – darunter die besagte Villa.

Die meisten Tatverdächtigen der Großfamilie sind deutsche Staatsbürger. Das Bundeskriminalamt stuft die Taten vieler Remmos als Clan-Kriminalität ein. Männer aus der Familie wurden für spektakuläre Diebstähle verurteilt, darunter den der Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin 2017 und den der Juwelen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden 2019.

An Silvester griff ein 20-jähriger Clan-Spross eine Polizistin vor der Villa an, boxte ihr ins Gesicht, während sie in einem Auto saß. Andere Beamte mussten ihn mit Reizgas besprühen. Zuvor war eine Tochter des Clan-Oberhaupts auf die Straße gerannt, wo sie von einem Polizeiwagen angefahren wurde. (mit dpa)