Comedy trifft Artistik Zwei-Mann-Varieté in den Berliner Wühlmäusen

Treffen sich ein Schwabe und ein Berliner, sagt der eine: Willst du einen Bausparvertrag kaufen? Sagt der andere: Du kannst es ja mal in Prenzlauer Berg versuchen. So oder so ähnlich könnte ihre erste Begegnung verlaufen sein, erzählen Benno Jacob und Maximilian Fröhlich, wenn sie Teil ihres Stand-up-Programms wäre. Seit 2017 stehen die beiden als Artistik- und Comedy-Duo Benno & Max auf internationalen Bühnen. Mit ihrem Programm „Challenge Accepted“ sind sie am 12. Juli in den Wühlmäusen am Theodor-Heuss-Platz zu sehen.

Tatsächlich kennengelernt haben sich die Künstler 2011 bei einem Artistentreffen in Freiburg. Benno war als Absolvent der Artistenschule Berlin damals schon zehn Jahre als Profi für Circus Roncalli, Zirkus Knie oder Flic Flac unterwegs, Max noch Schüler und seit einigen Jahren in einem Jugendzirkus aktiv. Trotz des Erfahrungs- und Altersunterschieds stimmte die Chemie sofort. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt der 38-jährige Benno. „Bei Artisten ist es wie bei Rauchern: Die verstehen sich sofort“, ergänzt der 26-jährige Max.

Obwohl beide damals nicht in der gleichen Stadt wohnten – Max zog erst 2016 zum Mathe-Studium nach Berlin – beschlossen sie, es miteinander zu versuchen. In unregelmäßigen Abständen trafen sie sich, um gemeinsam zu trainieren und die Grundlage für ihre heute legendäre Diabolo-Nummer zu legen. 2017 wurden sie in Taiwan Weltmeister an dem sanduhrförmigen Spielgerät, das sich durch schnelle Drehungen sogar entgegen der Schwerkraft eine Schnur hinauf bewegt.

Benno & Max in den Wühlmäusen Am Mittwochabend ist das Duo im Kabaretttheater Wühlmäuse (Pommernallee 2-4, 14052 Berlin) am Theodor-Heuss-Platz zu sehen. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt beginnt um 19 Uhr. Tickets gibt es ab 25,50 Euro. Weitere Tour-Termine finden Sie unter bennoundmax.de/#tour.

„Wir haben schnell gemerkt, dass wir zu zweit mehr erreichen können“, sagt Benno. Doppelte Kreativität, kompliziertere Tricks und dazu der potenzierte Spaß, wenn man Reisen und Auftritte gemeinsam meistert. „Was wir zusammen mit dem Diabolo machen, hat vorher noch niemand gemacht“, sagt Max. „Das ist einmalig – und das hat dann eingeschlagen.“

Die Besonderheit: Neben ausgefeilten Tricks kommt bei den beiden auch eine Diabolo-Wurfmaschine zum Einsatz, die sie mit fünf bis sechs Diabolos gleichzeitig ihre Kunst vollführen lässt. „Wir feilen ständig daran und fügen neue Elemente hinzu, die sonst niemand hat“, sagt Benno. „Wenn das dann klappt, ist das ein ganz toller Moment.“

Für ihre artistischen Leistungen wurden Benno & Max mit internationalen Preisen wie dem Golden Dragon Award beim Puyang Acrobatic Art Festival, der Goldmedaille des International Artistic Festival of Spain oder der Bronzemedaille des Festival International du Cirque in Grenoble ausgezeichnet. Ein ausgeprägtes Rampensau-Gen auf beiden Seiten führte dazu, dass sie es nicht bei einer ausgefeilten Varieté-Nummer belassen, sondern ihr eigenes Zwei-Mann-Varieté werden wollten. So kamen Stand-up-Elemente, Interaktionen mit dem Publikum, Akrobatik, Stunts und Jonglage mit Flummis oder Messern hinzu, bis schließlich ein abendfüllendes Programm stand.

Neben ihren Touren treten Benno & Max mittlerweile auch ohne Artistik auf Stand-up-Bühnen und Gala-Veranstaltungen auf. Während der auftrittsfreien Corona-Zeit entdeckten die beiden Social Media für sich. Auf Instagram verfolgen mittlerweile knapp 14.000 Menschen ihre Artistik-Action-Comedy, auf TikTok sind es fast 92.000.

Das Schöne an ihrer Kunst sei, dass sie TikTok-Follower und Wühlmäuse-Stammgäste gleichermaßen begeistere, sagt das Duo. Ziel sei es, ihre Kunst zu verjüngen und vom angestaubten Clownsnasen-Image zu befreien. „Wenn alle Stricke reißen, ziehen wir uns dafür sogar aus“, sagt Max und lacht. Den Beweis gibt es am Mittwochabend in Berlin oder den Sommer über auf Stationen in ganz Deutschland.