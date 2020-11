Nach dem Corona-Ausbruch in einem Lichtenberger Pflegeheim hat es einer internen Mitteilung des Gesundheitsamts zufolge bis Freitagabend zwölf Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gegeben. Eine weitere Quelle des Tagesspiegels spricht sogar von "zwischen zehn und 20 Toten".

Vom Bezirksamt und der Dussmann-Gruppe, zu der das Pflegeheim gehört, gab es bislang keine Bestätigung der Zahl der Todesfälle. Laut RBB starben bis Anfang November neun Bewohner mit Covid-19, "unsere Zahlen sind nahe dran", sagte ein Sprecher des Bezirksamts. Der erste bestätigte Coronafall war nach Tagesspiegel-Informationen bereits am 8. Oktober aufgetreten.

Nach Tagesspiegel-Informationen habe sich die Heimleitung gegen eine Teilevakuierung gewehrt, das Bezirksamt Lichtenberg war mit Anwälten vor Ort. Zudem soll der Pflegeschlüssel in dem Heim nicht eingehalten worden sein. Dussmann wollte sich zu diesen Vorwürfen zunächst nicht äußern oder Fragen beantworten.

Nach Darstellung einer in der Vorwoche in dem Heim anwesenden Notärztin waren die Bewohnerinnen und Bewohner unzureichend mit FFP-II Schutzmasken ausgestattet, außerdem sollen Angehörige der Bundeswehr vor Ort gewesen sein, mutmaßlich im Zuge der Amtshilfe für das Gesundheitsamt.

Der Ausbruch war am Freitag bekannt geworden. Laut Bezirksamt hat der Amtsarzt eine Teilevakuierung beschlossen. Für die Betroffenen seien bisher 46 Plätze in anderen Einrichtungen gefunden worden, hieß es. Darunter seien Krankenhäuser, aber auch Notstationen für Pflege.

50 Menschen positiv getestet, davon die Hälfte Pflegeheim-Bewohner

Am Freitag wurden zunächst 16 Personen in andere Einrichtungen oder ins Krankenhaus gebracht. Viele von ihnen sind nach Tagesspiegel-Informationen über 90 Jahre alt, ihr Zustand sei mitunter sehr schlecht. Andere Bewohner wurden im Gebäude isoliert. Weitere Verlegungen am Samstag sind möglich, hieß es.

In dem privat betriebenen Haus sind nach Angaben des Bezirksamtes von Freitag 50 Menschen positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Davon gehörten 27 zu den Bewohnern. Die anderen seien Mitarbeiter oder enge Kontaktpersonen, teilte das Bezirksamt am Abend mit.

Durch Nachfragen zum Pflegeheim beim Bezirk zeigte sich, dass auch das Bezirksamt selbst von einem Infektionsgeschehen betroffen ist. Nach Tagesspiegel-Informationen wurde der Sprecher des Bezirksamts, Prokop Bowtromiuk, positiv auf Corona getestet, soll aber dennoch am Freitag im Rathaus gewesen sein. "Ich habe mich in Isolation begeben und davor meinen Rechner geholt, um die Arbeitsfähigkeit der Pressestelle aufrecht erhalten zu können", sagte Bowtromiuk am Sonnabend dem Tagesspiegel, ohne eine mögliche Infektion zu bestätigen. Er habe am Freitag keinen Kontakt zu anderen Mitarbeitern des Bezirksamtes gehabt.

BVV am vergangenen Donnerstag abgesagt

Die Bezirksverordnetenversammlung am vergangenen Donnerstag war bereits abgesagt worden, bestätigte Bowtromiuk. "Darauf haben sich Ältestenrat und Vorsteher wegen des dynamischen Infektionsgeschehens verständigt." Zahlen nannte er nicht.

Alle Mitarbeiter des Bezirksamts mussten sich nach Tagesspiegel-Informationen auf das Virus testen lassen, nachdem offenbar auch Stadtrat Martin Schaefer (CDU) mit einem Schnelltest positiv getestet wurde.

Offenbar auf Pressesprecher und Stadtrat positiv getestet

Schaefer ist eigentlich Stadtrat für Schule, Sport, Öffentliche Ordnung, Umwelt und Verkehr - er vertritt aber schon länger die erkrankte Gesundheitsstadträtin Katrin Framke (Linke, parteilos).

Schaefer befindet sich derzeit in Quarantäne. Eine Tagesspiegel-Anfrage blieb zunächst unbeantwortet, Schaefer verwies auf Pressesprecher Bowtromiuk - der wollte sich aus Datenschutz-Gründen nicht zu einzelnen Infizierten äußern. (mit dpa)