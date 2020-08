Demonstration setzt sich in Bewegung

Der Demonstrationszug mit schätzungsweise 7000 bis 8000 Menschen hat sich Unter den Linden in Bewegung gesetzt. Die Demonstranten laufen jetzt die Friedrichstraße entlang in Richtung der Straße des 17. Juni, um 14.30 Uhr wollen sie am großen Stern sein und zur Kundgebung stoßen. Die Polizei kündigt an, auf die Einhaltung der Hygienevorschriften zu achten. Wie das allerdings in Praxis gehen soll, wo fast niemand hier einen Mund-Nasen-Schutz trägt, ist fraglich.