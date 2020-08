Berliner SPD-Politiker: "Sektenähnliches Fehlverhalten"

Mehr als 10.000 Demonstranten gegen die Coronaregeln ziehen zurzeit durch Berlin. Sie halten sich größtenteils nicht an die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. "Dieses sektenähnliche Fehlverhalten bei den Demonstrationen in Berlin ist ein Tritt in den Hintern für alle Menschen, die sich insgesamt solidarisch Verhalten hatten", sagt der SPD-Innenexperte Tom Schreiber. "Eine Niederlage der Vernunft in Berlin."





Schon am Morgen hatte der Brandenburger Fraktionschef der CDU getwittert: "Diesen gefährlichen Blödsinn können wir uns nicht mehr leisten", schrieb Jan Redmann. "Es wird Zeit, konsequent gegen Leichtsinnige vorzugehen." Der FDP-Abgeordnete Marcel Luthe (fraktionslos) widerspricht: "Wer die Ausübung von Grundrechten als Blödsinn bezeichnet, hat das Grundgesetz entweder selbst nicht verstanden oder verachtet es."