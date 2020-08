Straßenblockaden im Schillerkiez – linke Demo startet in Neukölln

Nach den Corona-Protesten in Mitte startet am Abend eine weitere Demonstration in Neukölln: Unter dem Motto „Raus aus der Defensive!“ ziehen Polizeiangaben zufolge rund 2000 Mitglieder der linken Szene zur Stunde ausgehend vom Herrfurthplatz durch den Schillerkiez.

Hintergrund der Demonstration ist der Protest gegen die angekündigte Räumung mehrerer linksautonomer Hausprojekte wie dem Syndikat in der Nähe des Herrfurthplatzes oder in der Rigaer Straße in Friedrichshain.

Bereits zu Beginn der Demonstration lässt sich kein fester Demonstrationszug mehr ausmachen, die Lage ist unübersichtlich. Über den gesamten Schillerkiez verteilt kommt es zu Straßenblockaden, berichtet unser Reporter. Ein Mülleimer brennt und es fliegen Steine, außerdem sollen mehrere Demonstranten festgenommen worden sein. Die Polizei konnte sich dazu bislang noch nicht äußern.