Cyborgs, Bärenfreunde, Haarchirurgen Die 100 außergewöhnlichsten Vereine und Verbände Berlins

Berlin ist als Hauptstadt nicht nur das Zentrum von Politik, Kultur und Prominenz. Die Metropole zieht auch Menschen mit den kuriosesten Hobbys an, die sich zusammentun. Wir haben die 100 außergewöhnlichsten Vereine und Verbände für sie gesammelt.

1 Cyborgs e.V.

Die „Cyborgs“ verstehen sich selbst als mit Technik verschmolzene Menschen – zum Beispiel, weil sie Implantate tragen.

2 Berlin Bluecaps Quidditch

Wer seit der EM von Fußball genug hat, könnte Quidditch versuchen, die Trendsport in der Harry-Potter-Reihe. Es wird gelaufen, statt zu fliegen.

Die Berlin Bluecaps trainieren in Berlin. © Looping Lux Leipzig

3 Berliner Lachschule

Nichts zu lachen gehabt? In der Lachschule wird beim Lach-Yoga entspannt.

4 Deutscher Beton- und Bautechnikverein

Auch einen Verein für Fragen rund um den grauen Beton gibt es. Um jüngeres Publikum zu begeistern, empfehlen wir eine neue Rubrik: „Frag Bob, den Baumeister“.

5 c-Base e.V.

Sie sind Brenson und Bezos einen Schritt voraus: In der c-base wird ein abgestürztes Raumschiff rekonstruiert – in Berlin-Mitte. Wer sich schon mit dem Aufbau des Ikea-Regals schwertut, kann auch erst mal Seminare besuchen.

6 Landesverband Berliner Liebhaberorchester

Ob erste, zweite oder dritte Geige: Die Interessen aller nicht-professionellen Orchestermusiker:innen werden hier vertreten.

7 Club der polnischen Versager

Hier dürfen auch Gewinner mitmachen. Der Club ist das Hauptquartier zweier polnischer Satiriker: ein Begegnungsort zwischen Kneipe und Kulturverein.

8 Bundesverband der Ruhestandsplaner

Eine Finca auf Mallorca muss es für die Rente schon sein? Dann sollten Sie eventuell einem Mitglied dieses Vereins die finanzielle Planung Ihres Ruhestands übergeben.

9 Wissenschaftlich-humanitäres Komitee

Existiert in seiner Form so nicht mehr, aber: In Berlin gründete der Arzt Magnus Hirschfeld die erste homosexuelle Vereinigung der Welt.

10 Berliner Seehunde

Ein Verein, bei dem man zusammen ins Freibad geht? Wie langweilig. Nicht bei den „Seehunden“: Ihre Badezeit liegt zwischen September und April. Da wird auch mal das Eis weggeschlagen.

Die „Berliner Seehunde“ gehen am liebsten im Herbst und Winter schwimmen. © dpa / Carsten Koall

11 Bonsaiclub Berlin

Bonsai meint nicht etwa eine Pflanzenart, sondern ist eine fernöstliche Gartenkunst. In Berlin sind die Mitglieder des Bonsai-Clubs Experten für ästhetischen Baumschnitt.

Ganz groß: Auch für Bonsai-Gartenkunst interessieren sich viele. © IMAGO/Yellowj

12 Berliner Schädlingsbekämpfungsverein

Durch Ihre Wohnung flitzen Silberfischchen und Mäuse? Kein Problem für die Mitglieder dieses Vereins.

13 K.S.F. Cocos e.V. Berlin

Hinter dem kryptischen Kürzel verbirgt sich der Verein Kultur-Schatz-Forschung, nach eigenen Angaben Deutschlands ältester Schatzsucher-Verein.

14 Freibeuter 2010

Der Gedanke an goldene Schätze liegt auch bei den Freibeutern nahe. Dabei sind die mehr an Körben interessiert, die Freibeuter sind ein Basketballverein.

15 Deutsche Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus

Der Donaldismus beschäftigt sich mit Donald Duck und anderen Bewohner:innen Entenhausens. Der Verein informiert zum Beispiel über Tiere, die nur in Entenhausen leben.

16 Europäische Forschungsvereinigung innovative Textilpflege

Hier ist das verschmutzte Seidenkleid in den besten Händen.

17 Verein Berliner Bärenfreunde

Er steht für Berlin wie kein anderer: der Bär. Mehr als 500 Mal ist er im Berliner Stadtbild zu finden, bis vor sechs Jahren sogar als lebendes Tier.

Der letzte und vierte Autobahnbär Berlins an der grunderneuerten A114 ist bei seiner Enthüllung zu sehen. © dpa / dpa/Christoph Soeder

18 Forum der Automatenunternehmer

Wissen die eigentlich, wie sich das anfühlt, wenn der Einarmige Bandit einen erneut hängen lässt? Etwa eine Viertelmillionen Spielautomaten soll es in Deutschland geben.

19 Deutscher Quiz-Verein

Pub-Quizze sind genau Ihr Ding, aber übervolle Kneipen weniger? Auf der Webseite des Vereins gibt es die Fragen vergangener Quiz-Wettbewerbe zu bestellen.

20 Sportsfreunde der Sperrtechnik

Wie Rätselraten mit den Händen: „Lockpicking“. In der Berliner Ortsgruppe des Vereins messen sich versierte Knacker, aber auch Neulinge können dort das Schlösseröffnen lernen.

21 Verein zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Berlin

Vertrauen ist gut, Versicherung ist besser: Die Mitglieder sorgen dafür, dass dieser Zweig der Wirtschaftswissenschaft Platz an den Berliner Hochschulen findet.

22 Arbeitsgemeinschaft Amateurfunkfernsehen (AGAF)

Sie kennen Menschen mit Sendungsbedürfnis? Die dürften bei den privaten Funkern richtig sein.

23 Oldtimer Bus Verein Berlin

Heute sind die Berliner Busse typisch BVG-gelb. Vielleicht fährt auch mal ein historischer Stadtbus vorbei, den der Verein restauriert hat.

Zagreb: Oldtimer 1950 MG TD car, © imago images/Pixsell

24 Verband der Riechstoff-Hersteller

Waschmittel, Hautcreme, Reiniger – überall hat die Riechstoffindustrie ihre Finger im Spiel. Etwa 3000 Substanzen nutzen Riechstoffhersteller aktuell, um daraus Duftstoffe zu kreieren.

25 No Ka Ho’omana’o Ana Ia Berlin

Sie müssen das nicht fehlerfrei lesen können, solange Ihre Füße nicht ins Stolpern kommen. Dann dürfen Sie bestimmt trotzdem beim Hula mitmachen, dem traditionellen Tanz Hawaiis.

Vier Hula-Tänzerinnen tanzen bei Sonnenuntergang auf Hawaii. In Berlin treffen sich auch Liebhaber:innen des traditionellen Tanzes. © mauritius images/age fotostock/David Olsen

26 Bundesverband Porenbetonindustrie

Mit mehreren Hundert Werken ist China heute der größte Markt für Porenbeton. In Deutschland sind es nur elf Hersteller.

27 Braufreunde Berlin

Haus- und Hobbybrauer dieses Vereins tauschen Erfahrungen aus dem heimischen Hopfenlabor aus. Das geht am besten beim gemeinsamen Stammtisch.

28 Verein Berliner Wetterkarte

Rund um die Uhr ist der Wetterturm der Freien Universität besetzt. Ergebnis: Die Berliner Wetterkarte, die seit dem 1. Oktober 1952 erscheint.

29 Berliner Steinkultur

In diesem Verein treffen sich nicht etwa Geologen. Lego-Steine sind das verbindende Element.

30 Verband deutscher Erbenermittler

Klingeln die Erbenermittler bei Ihnen, kann das Geldsegen bedeuten. Oder eine bislang unbekannte Tante, die Schulden hinterlassen hat.

31 Verband der deutschen Getreideverarbeiter und Stärkehersteller

Wenn Sie Nudeln lieben, sind Sie hier richtig – zumindest, wenn Sie als Teigwarenhersteller:in arbeiten.

32 Kirche des fliegenden Spaghettimonsters

Für alle nicht-beruflichen Nudelliebhaber:innen lohnt vielleicht ein Besuch bei einer Nudelmesse der Pastafaris in Templin.

Fliegendes Spaghettimonster: ein Fresko in Anlehnung an Michelangelos „Die Erschaffung Adams“. © imago/ZUMA Press

33 Verband deutscher Haarchirurgen

Sonnenbrand kriegen Sie nicht mehr nur auf der Nase, sondern auch auf dem Kopf? In diesem Verband kann Ihnen sicher jemand helfen.

34 Verein zur Dokumentation der DDR-Alltagskultur

Ostalgie für alle: Der Verein trifft sich einmal im Quartal, um bei Soljanka und falschem Hasen über den DDR-Alltag zu fachsimpeln.

35 Grapeviners

Die Grapeviners tanzen Linedance, also Tanzchoreografien in Reihen und Linien. Wer aus der Reihe tanzt, kann Vereinstrainer:innen für private Feiern buchen.

36 Wassermuseum Berlin

Der Sommer ist Ihnen zu trocken? Dann lohnt ein Besuch im Wassermuseum (die Saison ist von Mai bis September) – oder eine Mitgliedschaft, wenn Sie richtig mitmischen möchten.

37 Wirtschaftsvereinigung alkoholfreie Getränke

„Kein Bier vor vier“ – das gilt für viele. Bei der WAFG findet Bier gar keinen Platz.

38 Baltische Segler-Vereinigung

Segelvereine gibt es viele. Nur einer nutzt eine norwegische Stabkirche aus dem 20. Jahrhundert als Bootsschuppen.

39 Verein der Köche der Hauptstadt

In pandemiefreien Zeiten auf dem Vereinsprogramm: gemeinsames Kürbisschnitzen, Pastaverkostung und Eisbeinessen.

40 Gütegemeinschaft Anti-Graffiti

Berlin ist bunt, zumindest seine Wände. Mit Graffiti kennt dieser Verein sich besonders gut aus – vor allem damit, wie man sie wieder entfernt.

41 Arbeitsgemeinschaft zur Förderung und Entwicklung des internationalen Straßenverkehrs

Eine Art ADAC für Berufskraftfahrende: Der Verband für internationale Gütertransporte informiert seine Mitglieder über den Straßengüterverkehr und beispielsweise aktuelle Zollbestimmungen.

42 Truck Modellbau Club 88 Berlin

Freizeit-Trucker:innen sind hier gut aufgehoben. Allerdings nur, wenn sie mehr Spaß am filigranen Basteln haben als am Schrauben oder Fahren großer Motoren.

43 Verein für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte

Vom Petersablass könnten Sie stundenlang erzählen? Dann finden Sie in diesem Verein sicher Gleichgesinnte.

44 Weinverein Berlin

Beitreten kann man hier nicht, betreten schon, heißt es auf der Webseite des Vereins – denn der ist eigentlich ein Lokal.

Letzte Station vor dem Genuss: Wein im Glas. © Mariyana M - stock.adobe.com

45 Kneipp-Verein Berlin e.V.

Der Verein setzt sich für die ganzheitliche Gesundheitslehre nach Kneipp ein. Der hatte sich selbst von einer Tuberkulose geheilt – mutmaßlich durch eiskalte Donaubäder.

46 Elvis Club Berlin

1977 ist Elvis Presley gestorben, in den Herzen der Vereinsmitglieder lebt er weiter. Mehr als 80 Seiten umfasst das aktuelle Clubmagazin mit Kritiken zu Neuerscheinungen auf dem CD- und LP-Markt.

Presley ist King: Der „Elvis Club Berlin“ ehrt den Unsterblichen. © mauritius images/Screen Prod

47 Verband deutscher Mühlen

Wer auf der Verbandswebseite scrollt, erfährt, wie viele Tonnen Mehl während eines Besuchs auf der Homepage produziert wurden.

48 Club der Tourismus-Journalisten Berlin-Brandenburg

Travelinfluencer:innen der alten Schule: Ihre Geschichten landen nicht auf Instagram, sondern im analogen Magazin.

49 Verein Berliner Buchbindermeister 1849

E-Books sind vermutlich nicht ihr Ding: Die Buchbindermeister halten ihr Handwerk im Verein seit den Zeiten der Deutschen Revolution am Leben.

50 Freundeskreis Miniaturbuch Berlin

Auch die Mitglieder dieses Vereins begeistern sich für Bücher. Aber nur für die, die „im Buchblock 100 x 100 mm nicht überschreiten“.

51 Verein zur Überwindung der Schwerkraft

Bislang kostet eine Tour ins Weltall noch mehrere Hunderttausend Euro. Eine Mitgliedschaft in diesem Verein für Zirkuskünste gibt es schon für 15 Euro im Monat.

52 Verein für Unterwasserarchäologie Berlin-Brandenburg

Vermuten Sie verborgene Schätze in den Untiefen Ihres Gartenteichs, können Ihnen die Berufs- und Hobbytaucher vielleicht weiterhelfen.

53 Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel

Es ist das Zewa der Getränkekartons: das Tetra Pak. Dabei gibt es laut Verband heute Hunderte verschiedene Verpackungen auf dem Markt.

54 Berliner Freunde der Völker Russlands

Den gibt’s auch noch – obwohl der Freundeskreis Russlands in den letzten Monaten kleiner geworden sein dürfte. Der Verein mit Sitz im „Russischen Haus“ in der Friedrichstraße sammelt auch Freunde der Sowjetunion.

55 Berliner Modellclub

Flugzeuge, Schiffe, Eisenbahnen, Autos – die Mitglieder dieses Vereins bauen alles. Hauptsache, es bewegt sich und hat Miniaturgröße.

56 RaketenModellsportClub „Juri Gagarin“

Ein bisschen spezieller sind die Mitglieder dieses Vereins unterwegs: Sie bauen ausschließlich Modellraketen.

Juri Gagarin war der erste Mensch im Weltall und ist der Namenspatron des Berliner Modellraketen-Clubs. © Lehtikuva/dpa

57 Powerkrauts

Krauts, so heißen die Deutschen manchmal im US-amerikanischen Jargon. Den Mitgliedern dieses Vereins geht es aber nicht (immer) um Vorurteile, sie spielen Hockey auf Inlineskates.

58 Berliner Unterwelten

Für diesen Verein scheint Klaustrophobie ein Fremdwort zu sein. Sie bieten unterirdischen Spaß bei den Führungen durch Berlins Unterwelt an.

59 Klub langer Menschen Deutschland

Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wohl auch, wenn man den ganzen Tag auf andere herabschauen kann.

60 Verband Deutscher Präparatoren

Ein Platz für alle, die ein Faible dafür haben, tote Tiere lebendig erscheinen zu lassen.

61 Jugger e.V.

Mit Riesenwattestäbchen aufeinander einschlagen: Der Grundschultraum wird wahr beim Juggern.

62 A tip: tap e.V.

„Spitzenqualität“ hat das Berliner Leitungswasser den Berliner Wasserbetrieben zufolge. Also ran an den Hahn. Auf der Homepage heißt es: „a tip: tap e.V. setzt sich für den Genuss von Leitungswasser ein.“

In Lichterberg darf das Leitungswasser wieder getrunken werden. © picture alliance/dpa/Culligan

63 Deutscher Verband der Aromenindustrie

Schmeckt nicht, gibt’s nicht! Zumindest wenn die Aromaprofis Hand anlegen.

64 Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks

300 Brotsorten: Deutschland gilt als Land des Brotes. Da darf ein eigener Verband nicht fehlen.

65 Deutsche Gesellschaft für Kristallwachstum und Kristallzüchtung

Wenn aus Kinderspaß Ernst wird. So wird es wohl bei den Kristallzüchter:innen der DGKK gewesen sein.

66 Pflanzerverein Einigkeit

Gartenfreund:innen aufgepasst: Seit 1919 verbindet die Vereinsmitglieder ihre Liebe zu allem, was grünt und blüht. Sie setzen sich für Kleingärten und deren Bepflanzung ein.

67 Cannabis Social Club

Die Mitglieder der Anbaugemeinschaft produzieren Cannabis, aber nur für den Eigenbedarf.

68 Die Pfeffersäcke

Auch für Gewürzskeptiker: Die Pfeffersäcke sind Hanseat:innen im Berliner Exil.

69 Altbayerischer Lohnsteuerhilfeverein

Lohnsteuerhilfevereine sind in Berlin wirklich nichts Außergewöhnliches. Nur ein explizit altbayerischer, der schon.

70 Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin

Heraldik ist die Lehre von Wappen, genau. In diesem Verein geht es noch dazu um Sphragistik (Siegelkunde) und Phaleristik (Ordenskunde).

71 Berliner Kurvenrollsportverein

Rollsport für Kurvige? Sportliches Rollen? Gemeint sind ganz einfach Rollbretter, also zum Beispiel Skateboards, Waveboards oder Longboards.

72 Historische S-Bahn e.V.

Rund 200 Mitglieder teilen in diesem Verein eine Leidenschaft: die alte Stadtbahn. Ihr Ziel ist es, den historischen Zug wieder bei Stadtrundfahrten einzusetzen.

Eine historische S-Bahn im Lokschuppen. © Jörn Hasselmann

73 Berliner Philatelistenklub von 1888

Der Klassiker: Briefmarkensammeln. Der Berliner Klub gilt in Philatelist:innenkreisen als einer der ältesten und renommiertesten weltweit.

74 Internationaler Aero-Philatelistenclub „Otto Lilienthal“

Normale Briefmarken sind diesen Philatelist:innen zu langweilig. Sie haben sich auf Luftpoststempel spezialisiert.

75 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände

Knapp die Hälfte der 11,4 Millionen Hektar Wald in Deutschland ist nach Angaben des Vereins in Privatbesitz.

76 MG Club Berlin

Wenn die Mitglieder ihre englischen Oldtimer nicht gerade in die Berliner Umgebung ausfahren, organisieren sie größere Rallyes oder polieren Chrom und Lack an ihren Schmuckstücken.

77 Trabant-Club Berlin

Der Verein aus den frühen 90er-Jahren ist Berlins erster Trabi-Club. Auch hier wird geschraubt und poliert, wobei die DDR-Autos eher emotionalen Wert haben dürften.

78 Seniorenförderclub Berlin

Der Verein will Generationen zusammenbringen. Senior:innen können Kinder und Jugendliche bei den Hausaufgaben unterstützen und selbst zum Beispiel in Computerkursen digitale Basics lernen.

79 Club Bouliste de Berlin

Der Club ist nach eigenen Angaben Berlins ältester Pétanque-Verein. Gegründet wurde er 1967 von Soldaten der französischen Truppen.

80 Club de RFI Berlin

Ebenfalls für Frankophile ist dieser Verein, der aus Hörer:innen des Senders Radio France Internationale (RFI) in Berlin besteht. Auch Pétanque spielen die Mitglieder bisweilen miteinander.

81 Club Ornis Berlin

Bei einem Züchteraustausch zwischen Ost- und West-Berlin gründeten Vogelfreunde in den 1960er-Jahren den Verein. Heute veranstaltet er eine jährliche Vogelschau.

82 Marketing Club Berlin

Der Verein wurde 1955 als „Verkaufsleiter-Club“ gegründet. Heute ist der Marketing-Club nach eigenen Angaben die führende Vereinigung von Marketing-Experten in Berlin.

83 Club de Fumadores

Seit 2008 darf in Berlin nicht mehr überall geraucht werden. Ein Jahr später wurde der Club der Zigarrenfreund:innen ins Vereinsregister eingetragen und stellt seitdem „Räume zum Geniessen von Zigarren“ bereit.

Die Mitglieder des „Club de Fumadores“ verbindet ihre Liebe zu edlen Zigarren. © Getty Images/iStockphoto

84 Bundesverband Deutscher Ziegenzüchter

„Ziegen sind toll“ lautet die URL zur Webseite der Ziegenzüchter:innen. Damit ist eigentlich alles über den Verband gesagt.

85 Cowboy-Club Old Texas Berlin 1950

Die Mitglieder haben in der Siemensstadt eine historische Westernstadt errichtet. Laut „Townordnung“ dürfen Waffen dort nur mit Genehmigung getragen werden.

86 Slotfreunde Berlin

Carrera für Profis: Das sogenannte Slotracing sind Modellauto-Rennen auf elektrisch betriebenen Rennbahnen.

87 Shanty-Chor Berlin

Nicht nur für musikalische Seebären: Der Shanty-Chor lässt auch Fördermitglieder anheuern. Einmal im Jahr wird gemeinsam gesegelt.

88 Berliner E-Sport-Club

Der Sportverein in Berlin, der auch ohne viel Bewegung auskommt.

89 Bundesverband Wintergarten e.V.

Wer im Glashaus sitzt, hatte davor vielleicht mit diesem Verein Kontakt. Der versammelt Sachverständige, Planer und Wintergartenbauer unter seinem Dach.

90 Ambassadors Club Deutschland

Hier kann nicht jede:r Mitglied werden. Voraussetzung ist, dass Interessierte in Deutschland akkreditierte Botschafter:innen sind.

91 Bund deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Die Mitglieder dieses Verbands haben allerdings einen ziemlich eindeutigen Lieblingspilz.

92 Bundesverband Locationscouts

Locationscouts finden Drehorte für Film- und Fotoproduktionen. Der Verband setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass das Locationscouten als künstlerischer Beruf anerkannt wird.

93 Charta der Vielfalt

Der Verein ging aus einer gleichnamigen Initiative hervor. Ziel: Mehr Bewusstsein und Respekt für die Verschiedenheit der Beschäftigten in Unternehmen und Institutionen schaffen.

94 Deutscher Kartoffelhandelsverband

Alexandra, Glorietta, Sieglinde – die Mitglieder dieses Verbands züchten, ernten, schälen und vertreiben sie. Mit Folter hat das zum Glück nichts zu tun, die Rede ist von Kartoffeln.

Tolle Knolle. In Deutschland sind über rund 200 Kartoffelsorten zugelassen, in der EU sind es sogar über 1000. Etwa 39.000 Gene umfasst das Erbgut der Kartoffel – fast doppelt so viele wie beim Menschen. © Sebastian Gabsch/PNN

95 Schaustellerverband Berlin

Normalerweise organisiert der Verband jährlich etwa 20 Volksfeste in Berlin. In diesem Jahr meldete er sich erst Mitte Juli aus der Corona-Pause zurück.

96 Verband der Zigarettenpapier verarbeitenden Industrie

Seit den späten Nuller-Jahren ist die E-Zigarette weltweit auf dem Vormarsch. Diesem Verband dürfte das weniger gefallen, das klassische Blättchen findet in der E-Zigarette keine Verwendung.

97 Club für Britische Hütehunde

Das Hüten von Schafen ist die eigentliche „Arbeit“ dieser Rassehunde. Hütewettkämpfe stehen deswegen genauso auf dem Vereinsprogramm wie klassische Hundeschauen.

98 Bund internationaler Detektive

Noch nie waren Detektiv:innen so einfach zu finden! Leider muss selbst der Verband schätzen wie viele Detekteien es gibt.

99 Deutscher Esperanto-Bund e. V.

Esperanto ist eine ausgedachte Sprache, die die internationale Kommunikation erleichtern soll. Felica tradukado!

10 Arbeitgeberverband der ostdeutschen Papierindustrie

Papier schlägt Stein und Schere – zumindest, wenn es nach dem Agop geht.

Zur Startseite