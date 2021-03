Es war ein Tag der langen Sitzungen – und am Ende blieben dennoch zahlreiche Fragen offen. Nachdem der Senat am Sonnabend erst mehr als fünf Stunden lang getagt und die drei Vorsitzenden des Gremiums, der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und seine Stellvertreter:innen Ramona Pop (Grüne) und Klaus Lederer (Linke), anschließend 50 Minuten lang die Ergebnisse referiert und verteidigt hatten, waren längst nicht alle Unklarheiten beseitigt.

Wie soll das angekündigte „harte Test-Regime“ aussehen, wer muss sich wie oft testen und wo ist das möglich? Der Tagesspiegel hat zahlreiche Fragen gestellt und am Ende – auf Basis der Rechtsverordnung, die am Dienstag veröffentlicht werden sollte – Informationen zu zentralen Fragen zusammengestellt. Was gilt ab Mittwoch?

Muss ich vor jedem Einkauf einen Test mit negativem Ergebnis durchführen?

Nein. Im Bereich des täglichen Bedarfs, also bei Lebensmitteln, Schreibwaren, Zeitungen und Zeitschriften, in Apotheken, Optiker-Fachgeschäften, Drogerien, Reformhäusern, Tankstellen, Buchhandlungen, auf Wochenmärkten sowie in Baumärkten und Fahrrad- und Auto-Werkstätten ist ein Test nicht verpflichtend vorgeschrieben. Zu den Geschäften des täglichen Bedarfs zählen auch Abhol- und Lieferdienste – etwa von Imbissen und Restaurants.

In allen anderen Geschäften muss ein Test vorgezeigt werden. Er muss vom selben Tag sein – mit Ausnahme eines PCR-Tests, dieser darf maximal 24 Stunden zurückliegen.

Wird ein Selbsttest verwendet, dann nur unter Aufsicht. Das Testergebnis muss mindestens mit Angaben zu Datum und Uhrzeit des Tests, dem Namen der getesteten Person sowie der durchführenden Stelle versehen sein.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Anders als zunächst vorgesehen, gilt für die Betreiber von Kaufhäusern und Einkaufszentren (Malls) keine Pflicht, Besucher:innen einen Test zur Verfügung zu stellen. Sie werden lediglich dazu „angehalten“, eine Testmöglichkeit – auch als Selbsttest – „unter Aufsicht zu organisieren“.

Bei Kaufhäusern muss der Test bereits am Eingang gemacht oder vorgezeigt werden, bei Einkaufzentren mit eigenständigen Läden, ist das nicht der Fall. Damit die Geschäfte es nicht selbst organisieren müssen, regt der Senat an, dass die Mall-Betreiber sich darum kümmern.

Was gilt für Arbeitnehmer, die nicht im Homeoffice arbeiten?

Für die Bereitstellung der Tests ist der Arbeitgeber zuständig. Jedem Angestellten, der nicht im Homeoffice arbeitet, müssen zwei Testmöglichkeiten pro Woche zur Verfügung gestellt werden. Zugelassen sind auch Selbsttests, die vor Ort und unter Aufsicht angewendet werden – eine Pflicht für Arbeitnehmer:innen gibt es nicht.

Anders ist das für Angestellte mit Kundenkontakt. Sie müssen zwei Tests die Woche vornehmen, Beschränkung auf bestimmte Bereiche und Branchen gibt es nicht, auch Behörden sind einbezogen. Inbegriffen sind Selbstständige mit Kundenkontakt.

[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's nun mit Tagesspiegel Plus: Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

Sie können aber nicht auf Selbsttests ausweichen, sondern müssen eines der mehr als 170 Testzentren aufsuchen. Termine können im Internet unter www.test-to.go.de gebucht werden. Ob das Land Berlin die Tests, wie unter anderem von der Industrie- und Handelskammer gefordert, bezuschusst und wer sie kontrolliert, blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.

Was ändert sich bei den Regelungen für Masken?

In Bereichen, in denen bislang das Tragen sogenannter medizinischer Masken - sprich OP-Masken - vorgeschrieben war, gilt ab Mittwoch eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken. Betroffen davon sind die Fahrt in Bussen und Bahnen, der Besuch im Einzelhandel, in Arztpraxen, Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen genau wie in Bibliotheken, Berufsschulen und kulturellen Einrichtungen.

Das vor Ort arbeitende Personal muss lediglich eine OP-Maske tragen. Sogar ganz darauf verzichten darf es, wenn es etwa durch eine Plexiglasscheibe von der Kundschaft getrennt ist. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahren, Personen mit ärztlich bescheinigter Befreiung vom Tragen einer Maske sowie gehörlose und schwerhörige Menschen und ihre Begleitpersonen.

OP-Masken genügen zudem in Gottesdiensten sowie in Büro- und Verwaltungsgebäuden. Kann im Büro am Arbeitsplatz ausreichend Abstand eingehalten werden, muss am Platz keine Maske getragen werden.

Wie wird die strengere Kontaktverfolgung organisiert?

Laut Senatsbeschluss muss der Einzelhandel – mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs – ab Mittwoch eine elektronische Kontaktnachverfolgung sicherstellen. Das gilt auch für Betriebe im Bereich der „körpernahen Dienstleistungen“.

Diese dürfen alternativ aber auf die bekannte Terminbuchung zurückgreifen. „Der Einzelhandel muss in Eigenverantwortung Lösungen entwickeln“, erklärte ein Sprecher und ergänzte, die Luca-App sei dazu „geeignet“ und für Nutzer:innen kostenlos. Wer die App oder eine andere Möglichkeit bis Mittwoch nicht installiert hat, „darf keine Kunden einlassen“, erklärte der Sprecher.

Welche Regeln gelten für Kita-Kinder?

Für sie gilt ab sofort eine Testpflicht bei Erkältungssymptomen. Das negative Ergebnis darf beim Ankommen in der Kita nicht älter als 24 Stunden sein. Ein Sprecher der Bildungsverwaltung bestätigte am Montag, dass kranke Kinder oder solche mit Symptomen ohne negativen Test nicht in der Kita betreut werden. Das soll Schließungen vorbeugen.