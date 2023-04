Die Bahn wird bestreikt, die Straßen besetzt Berliner Pendlern steht ein schwieriger Freitag ins Haus

Berliner Pendlern steht ein schwieriger Freitag bevor. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will zwischen 3 Uhr am Freitagmorgen und 11 Uhr am Vormittag die Deutsche Bahn bestreiken. Ebenfalls für den Freitag haben Klimaaktivisten massive Blockadeaktionen auf den Straßen angekündigt. Wer also vom Regionalzug ins Auto wechselt, wird vermutlich im Stau stehen. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass auch die S-Bahn zwischen 3 und 11 Uhr bestreikt wird.

Als Rettung steht wieder die BVG bereit, das landeseigene Berliner Unternehmen wird nicht bestreikt. Auch der Flughafen BER ist nicht betroffen, die Gewerkschaft Verdi will nur die drei westdeutschen Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn bestreiken.

Bundesweit sind neben der Bahn etwa 50 weitere Verkehrsbetriebe betroffen. „Wir müssen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, die glauben, die Forderungen ihrer Beschäftigten ignorieren zu können und stattdessen Tarifverhandlungen nach Gutsherrenart führen wollen“, teilte die EVG mit. Durch die Befristung bis 11 Uhr will die EVG zeigen, „dass wir nicht die Fahrgäste, sondern die Unternehmen treffen wollen“.

Erst Ende März war der Verkehr mit Zügen, Bussen und Flugzeugen in Berlin weitgehend zum Erliegen gekommen in Folge eines bundesweiten großen Warnstreiks. Von dem 24-stündigen Arbeitskampf waren Millionen Berufspendler und Reisende sowie der Güterverkehr betroffen.