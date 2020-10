Schleswig-Holstein hat den Bezirk Mitte jetzt als erstes Bundesland als offizielles Risikogebiet eingestuft. Wer von dort in das norddeutsche Bundesland reist, muss sich ab sofort 14 Tage in Quarantäne begeben. Am Freitag wies das Land Berlin mit 339 Neuinfektionen den höchsten Anstieg seit Pandemiebeginn.

Das geht aus den „Hinweisen für Einreisende aus dem In- und Ausland“ auf der Website des Landes hervor. Laut einem Aktenvermerk der Bundesregierung, den „ntv“ zitiert, gelten ähnliche Regeln in Mecklenburg-Vorpommern und bis heute auch noch in Rheinland-Pfalz.

Demnach ist der Bezirk Mitte neben dem bayerischen Landkreis Rhön-Grabfeld und den beiden kreisfreien Städten Hamm und Remscheid ein „Risikogebiet im Inland“.

Schleswig-Holstein legt dieser Entscheidung die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) für die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz zugrunde. Gab es in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt binnen einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ist die Schwelle zum Risikogebiet überschritten.

Für die schleswig-holsteinische Quarantäneregelung gelten allerdings einige Ausnahmen: Sie gilt beispielsweise nicht für Menschen, die sich weniger als 48 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Auch Abgeordnete des Bundestags, der in Berlin-Mitte liegt, sind von der Regelung ausgeschlossen.

Bezirksbürgermeister von Dassel: „Die Lage ist wirklich ernst“

Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) sagte dem Tagesspiegel: „Solange Mitte auf der Liste des RKI separat aufgeführt wird, ist die Entscheidung von Schleswig-Holstein für mich nicht unplausibel.“ Die Entscheidung sei nur einer von vielen Fingerzeigen und alle würden das gleiche bedeuten: „Die Lage ist wirklich ernst und: So geht es nicht weiter“, sagte von Dassel.

Das Hauptinfektionsrisiko in Mitte gehe zurzeit von jungen Menschen aus, in jüngster Zeit stiegen aber auch die Covid-19-Infektionszahlen bei „weniger robusten Menschen merklich“ an. „Das Hauptgeschehen geht bei uns von den jungen Leuten aus, es sind größere private Feiern und Partys in Kellern - wie früher während der Prohibition.“ Bei vielen fehle das Bewusstsein, sagte von Dassel. „Da wird besonders exzessiv nachgeholt, auf was man in den vergangen Monaten verzichten musste.“

Während der Berliner Senat für mögliche Gegenmaßnahmen aber Berlin als ganzes betrachtet, führt das Robert-Koch-Institut alle Bezirke einzeln auf. Am Freitagabend war Mitte nicht mehr das einzige Hauptstadtrisikogebiet: Denn im neuesten Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Freitag weisen die Bezirke Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg bereits Inzidenzen von 51,6 (Neukölln) und 53,7 (Friedrichshain-Kreuzberg) auf. Der Bezirk Mitte wird in dieser neuesten Statistik mit 59,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen erfasst.

Die Folge für Reisende aus Berlin-Mitte, die Schleswig-Holstein besuchen wollen, können schwerwiegend sein: Sie müssen sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben, dürfen dort keinen Besuch empfangen und müssen sich beim örtlichen Gesundheitsamt melden.

Rheinland-Pfalz will seine Quarantäne-Regelung am Wochenende abschaffen

„Für Einreisende aus Risikogebieten im Inland gelten die gleichen Bestimmungen wie für Einreisende aus Risikogebieten aus dem Ausland“, heißt es. „Einreisende aus Risikogebieten im Inland sind lediglich von der Testpflicht ausgenommen. Auch können diese sich nicht kostenlos auf das Coronavirus testen lassen außer für den Fall, dass das Gesundheitsamt einen Test anordnet.“

Urlauber müssen wissen: Campingplätze, Jugendherbergen und alle sonstigen Einrichtungen mit sanitären Gemeinschaftseinrichtungen, deren Benutzung unumgänglich ist, dürfen nicht der Quarantäne dienen. „In einer Ferienwohnung oder auch in einem Hotelzimmer ist eine Quarantäne denkbar, sofern diese entsprechend konsequent eingehalten wird.“ Frühstücksraum oder Restaurant eines Hotels dürfen allerdings nicht betreten werden.

Wer in den Herbstferien an die Nord- oder die Ostsee fahren will, trägt das Risiko selbst. Das Land habe kein „Beherbergungsverbot“ ausgesprochen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Aber in Quarantäne könne man seinen Urlaub „vielleicht nicht mehr so genießen“.

Eine ähnliche Regelung wie in Schleswig-Holstein gilt in Berlin selbst und in Mecklenburg-Vorpommern – wobei hier Berlin als Ganzes betrachtet wird – und bis heute noch in Rheinland-Pfalz. Auch in diesen Ländern gilt eine Verpflichtung zur häuslichen Quarantäne auch nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet in Deutschland. Das geht laut „ntv“ aus einem Aktenvermerk der Bundesregierung hervor.

Senat könnte Corona-Maßnahmen nachschärfen

Zumindest in Rheinland-Pfalz tritt ab dem 3. Oktober aber eine Ausnahmeregelung in Kraft, die innerdeutsche Gebiete, sowie angrenzende Nachbarn wie Luxemburg, Belgien und Frankreich von der Quarantäne-Regelung befreit. „Wir wollen dass die Menschen in der Grenzregion ihren normalen Alltag weiterleben können“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dem Tagesspiegel.

Senatssprecherin Melanie Reinsch sagte dem Tagesspiegel am Freitag: „Wir haben zur Kenntnis genommen, dass Schleswig-Holstein den Bezirk Berlin-Mitte und andere innerdeutsche Regionen zu Risikogebieten erklärt hat. Wir beobachten die bundesweite Entwicklung der steigenden Infektionszahlen mit Sorge.“

Insbesondere in den Großstädten stiegen in ganz Deutschland die Zahlen, viele Städte hätten ähnliche oder sogar noch höhere Inzidenzwerte als Berlin, sagte Reinsch. „Der Senat nimmt diese Entwicklung sehr ernst. Berlin hat viele Maßnahmen ergriffen, um die Pandemie einzudämmen, oft weitreichender als andere Bundesländer.“ Gegebenenfalls werde man aber weiter nachschärfen müssen.

Mecklenburg-Vorpommern betrachtet Berlin als Ganzes – derzeit keine Einschränkungen für Hauptstädter

Im Corona-FAQ auf der Webseite des Landes Mecklenburg-Vorpommern heißt es, dass seit dem 4. September wieder alle Reisen in das Bundesland erlaubt seien. „Ausnahmen und Einschränkungen gibt es lediglich in Fällen, in denen die Einreise aus einem Risikogebiet im In- oder Ausland erfolgt.“ Generell werde zu Reisen aus Risikogebieten nach Mecklenburg-Vorpommern abgeraten, da diese mit erheblichen Einschränkungen verbunden seien.

In diesem Fall unterliegt man den Quarantänepflichten und muss sich direkt nach der Ankunft beim örtlichen Gesundheitsamt melden. „Ein vorzeitiges Ende der Quarantäne ist in der Regel nur möglich, wenn zwei negative Tests im Abstand von mindestens 5 bis 7 Tagen vorliegen.“

Im Lagebericht des Landesamtes für Gesundheit in Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern zu Gebieten in Deutschland mit besonders hohen Fallzahlen war am Freitag (Stand: 9 Uhr) auch der Bezirk Berlin-Mitte aufgeführt - jedoch mit Einschränkungen.

Der Lagebericht erläutert zunächst, dass nach der Corona-Landesverordnung das Reisen in das Bundesland und der Aufenthalt für bestimmte Personen eingeschränkt ist: „Dies betrifft unter anderem Personen, die aus einem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland kommen oder dort ihren Wohnsitz haben, in welchem in den letzten sieben Tagen vor der Einreise die Summe der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner insgesamt höher als 50 lag“.

Abweichungen vom Einreiseverbot seien möglich, wenn eine Ausnahme aus der Corona-Verordnung zutrifft. Touristen mit einer Buchung im Bundesland für mindestens eine Nacht sei eine Einreise nur möglich, wenn ein ein negativer Corona-Test vorliegt.

„Dennoch besteht laut Quarantäneverordnung die Verpflichtung, sich unverzüglich und auf direktem Weg für 14 Tage häuslich abzusondern bzw. in eine andere geeignete Unterkunft in Quarantäne zu begeben. Diese Quarantäne kann durch das zuständige Gesundheitsamt verkürzt werden, wenn eine weitere PCR-Testung auf SARS-CoV-2 nach 5 bis 7 Tagen negativ ausfällt.“

In einer Grafik zu den 7-Tage-Inzidenzen sind die kreisfreien Städte Hamm, Remscheid, der Landkreis Rhön-Grabfeld und der Bezirk Berlin-Mitte genannt. Letzterer ist in der Publikation des Gesundheitsamtes jedoch grau markiert und mit der Bemerkung versehen: „Auch wenn das RKI Daten zu einzelnen Bezirken der Stadt Berlin ausweist, hat eine Quarantäne erst dann zu erfolgen, wenn Berlin als Stadt (Stadtstaat) bei den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner höher als 50 liegt. Derzeit liegt der Gesamtwert für Berlin als Stadt unter 50. Für Einwohner und Einwohnerinnen aus der Hauptstadt gibt es deshalb derzeit keine Einschränkungen.“