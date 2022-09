Die Schulfarm Scharfenberg auf Konfrontationskurs Eltern beklagen „dysfunktionale“ Berliner Schulverwaltung

Lange Zeit haben es die Eltern, Lehrkräfte und Schüler:innen der Schulfarm Insel Scharfenberg mit Protestbriefen versucht. Vergebens. Am kommenden Donnerstag tragen sie ihren Protest auf die Straße, um ihr größtes Problem publik zu machen: den drohenden Verlust ihres kommissarischen Schulleiters Matthias Völzke.

Der Tag der Demonstration ist nicht zufällig gewählt, denn genau für den besagten Donnerstag hat sich der zuständige Schulaufsichtsbeamte angemeldet. Er wolle „seinen“ Bewerber auf die Insel führen, damit die Schulkonferenz ihn kennenlernen könne, berichten die Eltern.

Der Empfang für ihn wird nicht freundlich sein. Vielmehr haben die Eltern vor, ihn an der Zubringerfähre zur Insel mit Plakaten wie „Wir wollen Völzke“ oder „Nur Völzke kann Schulleiter“ zu begrüßen.

Herrn Völzke gelang und gelingt es immer wieder, der Schulgemeinschaft eine Perspektive zu vermitteln, sie zu motivieren und die Entwicklung der Schulfarm zu fördern. Die Elternschaft in ihrem Brief an die Bildungssenatorin

Tatsächlich hat die Schulgemeinschaft kaum eine andere Handhabe als das stimmungsmäßige Vergraulen potentieller Interessenten. Denn Matthias Völzke, für den sie sich seit über einem Jahr stark machen, ist in der Besoldungshierarchie noch nicht weit genug oben, um seinen Posten notfalls gerichtlich behaupten zu können.

Der Zusammenhang ist schnell erklärt: Der Schule ging es vor etwa zwei Jahren nach mehreren Leitungswechseln nicht gut, viele Lehrkräfte fehlten, die Lage war prekär. In dieser Situation habe sich die Bildungsverwaltung dankbar auf Völzke gestürzt, berichten die Eltern. Der hatte zwar wenig Schulerfahrung und eine entsprechend niedrige Besoldungsstufe, aber man traute ihm aufgrund seiner Managementqualitäten zu, der Schule wieder eine Richtung zu geben. Diese Erwartung erfüllte sich.

Allerdings kann eine Schulleitungsstelle rein rechtlich nicht ohne Ausschreibung besetzt werden. Daher erhielt Völzke den Posten nur kommissarisch. Je erfolgreicher er die Schule führte, desto größer wurde allerdings die Hoffnung, dass er sich auf die Stelle bewerben und sie auf Dauer und nicht nur kommissarisch behalten könnte.

Diese Hoffnung erwies sich allerdings als trügerisch. Denn für die traditionsreiche Schule, die von ihrer idyllischen Lage her kaum zu toppen ist und inzwischen eine interessante Eltern- und Schülerklientel zusammenführt, fanden sich durchaus Interessenten.

Mehrere Briefe der Schulgemeinschaft gingen an die Spitze der Bildungsverwaltung

Die Schule ist daher schon seit einigen Monaten in Unruhe, was sich auch in Briefen an Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) niederschlug. Rund um den Auftakt zu den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Schule im Februar Bestand die Hoffnung, Busse auch für die Probleme der Schule interessieren zu können. Dazu gehörten mehrere unbesetzte Lehrerstellen, aber immer auch der drohende Verlust des Schulleiters.

Als nichts passierte, nutzte die Elternschaft den nahenden zentralen Festakt am 3. September, um die Senatorin nochmals zu kontaktieren. Auch von der Schirmherrschaft der Regierenden Bürgermeisterin erhoffte sich die Schulgemeinschaft Rückenwind für ihr Anliegen.

In den Briefen der Eltern ist von „Fassungslosigkeit“ und „Unverständnis über das Agieren der Schulbehörde“ die Rede und von einem „verzweifelten Schreiben der Mitarbeiter:innen“ an Franziska Giffey sowie an verschiedene Stellen der Senatsverwaltung, darunter Bildungsstaatssekretär Alexander Slotty (SPD) - jeweils mit der dringenden Bitte um Unterstützung.

Immer wieder ging es um die Besetzung der Schulleiterstelle und um den Lehrkräftemangel. Zum letztgenannten Punkt trug bei, dass eine Lehrkraft, die woanders eingesetzt, also abgeordnet ist, noch nach einem ganzen Jahr und trotz wiederholter Beschwerden irrtümlich als an der Schule arbeitend deklariert worden sei.

„Wie kann es sein, dass ein solcher, mit relativ geringem Aufwand behebbarer Fehler auch nach zwölf Monaten nicht nachhaltig beseitigt wurde?“, wollten die Eltern von der Senatorin wissen.

Und sie erinnerten an die Problemzeit der Schule - vor Völzkes Einstellung - als die Personalausstattung einen „besorgniserregenden Tiefstand“ erreicht hatte: „Heute haben wir nicht mehr nur den Eindruck des ,behördlichen Schwergang’, sondern sehen uns einer dysfunktionalen Verwaltung gegenüber“, ließ die Gesamtelternvertretung die Senatorin wissen.

Auch dieser Punkt wird im Schreiben des Elterngremiums vertieft. Denn die Schulfarm gehört zu den zehn besonderen Berliner Schulen, die aufgrund ihrer einzigartigen Profile nicht der regionalen Schulaufsicht in den Bezirken unterstehen, sondern der Schulaufsicht der zentral verwalteten Schulen.

Dies aber wertet die Schulgemeinschaft als Nachteil, denn sie hat beobachtet, dass sich die schulaufsichtliche Begleitung und Unterstützung „spürbar verschlechterte“, als die Zuständigkeit von der Schulaufsicht Reinickendorf überging an die zentrale Schulaufsicht in der Bildungsverwaltung am Alexanderplatz, heißt es im Brief der Eltern an die Senatorin vom 3. September.

Mit dieser Beobachtung berühren die Eltern einen weiteren wunden Punkt der Bildungsverwaltung, denn die zentrale Schulaufsicht gilt als personell unterbesetzt und steht vor enormen Aufgaben: Sie soll die Neuausrichtung der Staatlichen Ballett- und Artistikschule begleiten, soll den latenten Nachwuchsmangel der Eliteschulen des Sports im Auge behalten und so ungewöhnliche Konstruktionen wie die John-F.-Kennedy-Schule und das Französische Gymnasium austarieren.

„Da hat ihr die aufmüpfige Schulfarm, die ihren Schulleiter behalten will, gerade noch gefehlt“, sagt ein pensionierter Schulaufsichtsbeamter, der schwarz sieht für den Protest der Eltern: Gegen das Besoldungsrecht gebe es keine Handhabe: Der höher Dotierte gewinne - fast - immer.

