Schlimmer hätte es zum Ende der Ferien nicht kommen können: Berlins größte digitale Lernplattform war am Montag zu Unterrichtsbeginn nicht einsetzbar, sodass rund 100.000 potenzielle Nutzerinnen und Nutzer nicht arbeitsfähig waren – und das obwohl es in dieser Woche keinen Präsenzunterricht in den Schulen gibt.

Bereits wenige Minuten nach dem Start um 7 Uhr gab es beim Nachrichtendienst Twitter die ersten Hinweise, dass der „Lernraum Berlin“ nicht funktionierte. Aufschluss über die Gründe gab es zunächst nicht, sodass die Nutzer fassungslos und verärgert, mitunter auch verzweifelt vor ihren Geräten saßen: Es war innerhalb eines Monats der zweite Flop.

Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI Digitalpolitik, Regulierung, Künstliche Intelligenz: Das Briefing zu Digitalisierung & KI. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Wie berichtet, war der Lernraum seit Sonntag 14 Uhr nicht erreichbar. Wegen "Wartungsarbeiten" hieß es - ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Lehrer ihr Material einstellen wollten, weil am Montag um 8 Uhr für die Schüler mit dem offiziellen Ende der Weihnachtsferien das Homeschooling anfangen sollte.

An vollständigen Präsenzunterricht ist mindestens in den nächsten zwei Wochen nicht zu denken.

Ansage: "Server nicht erreichbar"

"Gar nichts läuft. Vom der Bereichsauswahl geht es auf die Anmeldemaske. Dann gibt es ein Redirect auf die Bereichsmaske zurück. Von dort wieder auf die Anmeldemaske. Irgendwann kommt dann eine 503: Server nicht erreichbar. Und bevor jemand fragt: Ja, die Anmeldedaten sind korrekt", twitterte eine Mutter.

Ein anderer Vater berichtet, dass der Lernraum völlig überlastet sei, die Videokonferenz mit der Klasse seiner Tochter ausfalle. Schulaufgaben könnten ebenfalls nicht erledigt werden, weil sie in der Plattform hinterlegt sind.

Nicht nur Landeselternsprecher Norman Heise bedauerte den Fehlstart, sondern auch die Opposition. Der CDU-Vorsitzende Kai Wegner kritisierte , „das technische Unvermögen des Senats“ stehe symptomatisch für die „verkorkste“ rot-rot-grüne Bildungspolitik.

"Digitalisierung- ein Fremdwort"

„Erst Serverprobleme, dann Wartungsarbeiten und nun auch noch Verzögerungen beim Anmelden: Das ist der ,Lernraum Berlin‘“, sagte der FDP-Abgeordnete Paul Fresdorf. Digitalisierung der Schulen bleibe „ein Fremdwort für den Berliner Senat“.

Schon zu Beginn des Lockdowns Mitte Dezember hatte es vergleichbare Probleme mit dem Lernraum gegeben.

Offenbar führen die Probleme mit dem „Lernraum“ jetzt zu einer Kehrtwende: Nach Informationen des Tagesspiegels will Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) den Schulen die kostenlose Nutzung der kommerziellen Lernplattform „Itslearning“ ermöglichen. Dies bestätigte ihr Sprecher auf Anfrage.

Das Angebot gehe „in Kürze an den Start“. Bisher müssen die Schulen selbst zahlen, was vielen zu teuer ist. „Es ist geplant, den Schulen einen Wechsel zur ’Itslearning’ zu ermöglichen, sagte Klesmann.

Die Hinwendung zu "Itslearning"- eine Zäsur

Dieser Schritt bedeutet eine starke Zäsur, denn bislang hatte die Bildungsverwaltung nur auf den „Lernraum“ gesetzt, der seit 2004 von Lehrkräften entwickelt worden war. Allerdings investierte sie kaum in die Entwicklung geflossen.

Das änderte sich nur unwesentlich, als im März der erste Lockdown den Präsenzunterricht zum Erliegen brachte: Anstatt den Sommer und Herbst für Investitionen in die Verbesserung des „Lernraums“ zu nutzen, habe die Bildungsverwaltung die Möglichkeit eines weiteren Lockdowns verdrängt, lautet die Einschätzung von Schulleitern.

Die Datenschützerin fand kein Gehör

Angesichts der immensen Aufgabe, den digitalen Austausch eines Drittels der Schülerschaft mit ihren Lehrkräften aufrechtzuerhalten, sei überhaupt nicht zu verstehen, warum der „Lernraum“ nicht besser ausgestattet worden sei. Zudem habe es Scheeres monatelang versäumt, die Forderungen der Landesdatenschützerin in Bezug auf den „Lernraum“ umzusetzen. Dadurch sei die Lernplattform unverschuldet in die Schlagzeilen geraten.

Dennoch ging es beim „Lernraum“ kontinuierlich voran: Die Zahl der regelmäßigen Nutzer hatte sich im Zuge der Pandemie vervielfacht, immer mehr Funktionen waren hinzugekommen, sodass im Dezember von 108.000 Nutzern gesprochen wurde.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Im Dezember fiel plötzlich die Entscheidung, zum Videokonferenz-Tool „Big blue button“ zu wechseln, das vom Datenschutz akzeptiert wird. Dass dies nicht früher von der Bildungsverwaltung veranlasst wurde, gilt in Fachkreisen ebenfalls als unverständlich.

Als Schlüsselproblem gilt, dass auch innerhalb der Verwaltung das Personal nicht ausreicht, um alle Aufgaben rund um die Digitalisierung der Schulen zu lösen: Die wenigen Fachleute müssen sich nicht nur um den Digitalpakt kümmern, sondern auch um die Digitalisierung der Verwaltungsaufgaben und pädagogischer Anforderungen. Dies gebe die Ausstattung des zuständigen Referates nicht her.

Die Koalitionäre sind unzufrieden

In der Folge gibt es auch innerhalb der Koalition Streit darüber, wie die vielen Aufgaben der Digitalisierung priorisiert und finanziert werden sollen: Kaum eine Hauptausschusssitzung, in der die grüne Haushälterin Stefanie Remlinger nicht Verbesserungen beim Digitalisierungskonzept fordert.

Ziel müsse sein, „den Schulen einen geschützten, funktionierenden digitalen Rahmen zur Verfügung zu stellen, in dem sie frei und unbesorgt arbeiten können, weil keine Kapazitäts-, Sicherheits-, Mitbestimmungs- oder Datenschutzfragen mehr zu lösen sind.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Bildungspolitikerin der Linken-Fraktion, Regina Kittler, kritisierte, dass es an Personal fehle, um alle Aufgaben meistern zu können. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass der ,Lernraum‘ wieder nicht funktionierte“, sagte sie auf Anfrage. Man brauche mehr Personal sowie Alternativen, wenn es zu Engpässen komme.

Mehr zum Thema Wegen kritischer Corona-Lage Weiterhin kein Präsenzunterricht an Berlins Schulen

Die Bildungsverwaltung weist die Verantwortung für die „Lernraum“-Probleme von sich: „Wir hatten unsere Dienstleister beauftragt, die Rechenleistungen so hochzufahren, dass die steigenden Nutzerzahlen aufgefangen werden können. Ziel war es, eine sichere Lastenverteilung für bis zu 120.000 Nutzer des ,Lernraums‘ abzusichern“, teilte ein Sprecher mit. Diese Kapazitäten sollten „im Moment in ausreichender Form zur Verfügung gestellt werden“.