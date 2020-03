Der Flughafen Berlin-Tegel wird in den nächsten Wochen nicht vorübergehend geschlossen – obwohl dort wegen der Coronavirus-Pandemie kaum noch Flugzeuge starten oder landen. Das ist das Ergebnis der Eigentümerversammlung der Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes (FBB), die am Montagvormittag tagte.

Ende April wollen die Verantwortlichen nach Tagesspiegel-Informationen erneut beraten, ob ein solcher Schritt erforderlich sein könnte.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte den City-Airport Tegel für zwei Monate schließen wollen, da der Flugverkehr wegen der Coronavirus_Krise fast zum Erliegen gekommen ist.

Am Sonntag wurden an beiden Berliner Airports, Tegel und Schönefeld, zusammen nur 2500 Passagiere abgefertigt. Sonst sind es allein in Tegel an einem Tag zwischen 55.000 und 75.000 Fluggäste.

So bleiben in der Hauptstadtregion Deutschlands beide Flughäfen die nächsten Wochen in Betrieb, während etwa in Paris einer der beiden Airports zum 1.April geschlossen wird.

