Eilige Nacht für Franziska Giffey Berlins Regierende Bürgermeisterin eröffnet fünf Weihnachtsmärkte in fünf Stunden

Der Weihnachtsmann mag grundsätzlich ein rechtschaffener Zeitgenosse sein, aber ungefähr im Vorschulalter fällt er unvermeidlich durch die Plausibilitätsprüfung: Die ganzen Geschenke überall auf einmal abliefern? Das schafft doch nicht mal Prime! Damit ist er überführt und wird fortan nur noch geduldet, damit sich der Stunk Heiligabend in Grenzen hält, wenn der verkleidete Opa, Onkel oder Student (an jenem Abend nicht studierend) in der Türe steht.

Ausgerechnet in dieser von gerissenen Lieferketten und unberechenbar verklebten Hauptverkehrsadern geprägten Zeit erscheint uns in Berlin das weihnachtliche Raum-Zeit-Kontinuum von Neuem – und das schon an diesem Montag, fünf Wochen vor dem Fest. Außerdem nicht bärtig, sondern in Gestalt von Franziska Giffey.

Ihre Termine laut Senatskanzlei am Montagnachmittag: Grußwort zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts „Berliner Weihnachtszeit“ vor dem Roten Rathaus. Grußwort zur Eröffnung des Weihnachtszauber Gendarmenmarkt an der Staatsoper. Grußwort zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Breitscheidplatz mit kurzem Rundgang für Gedenkmoment am Mahnmal „Der Riss“; Pop-Up-Restaurant „Hirschstube“. Grußwort zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes vor dem Schloss Charlottenburg mit Rundgang. Mit Rundgang!

War’s das dann? Hohoho, oh no! Um 20.30 Uhr folgt noch ein „Bühneninterview zur Eröffnung der Christmas Avenue Berlin“ am Nollendorfplatz.

Ist das noch besinnlich oder schon besinnungsloses Wahlkampfgerenne, damit für Bettina Jarasch nur noch irgendeine Wollmützenmeile und für Kai Wegner der Glühweinzauber in der Spandauer Altstadt bleiben? Und erst die Grußworte! „Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr wieder hier am… (blickt auf das Gebäude hinter sich) … der Advent etwas Zeit zum Innehalten …“ – während schon der Referent zum Aufbruch mahnt und der Fahrer den Wagen in Fluchtrichtung positioniert. Schrille Nacht, eilige Nacht. Hoffentlich hat Giffey wenigstens Weihnachten frei.

Zur Startseite