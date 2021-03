Vor einem Jahr wurden die Schulen in Berlin zum ersten Mal für den Unterricht geschlossen. Für die Schülerinnen und Schüler hieß es, sich auf Homeschooling und Online-Unterricht einzustellen. Seit diesem Tag führt die Tempelhofer Johann-Eck-Schule ein Corona-Tagebuch. Der Verwaltungsleiter der Sekundarschule, Axel Jürs, lässt Leserinnen und Leser des Tagesspiegel „Leute“-Newsletters Woche für Woche daran teilhaben. Hier die Chronik des Jahres in Auszügen.

17. März: Die Erfahrungen des ersten Tages ohne Präsenzunterricht: Die Verwaltung sortiert den Mail-Eingang und leitet E-Mails an die Klassenleitungen weiter. Eltern schicken bisher fehlende E-Mail-/Telefonkontakte. Lehrkräfte, die in den kommenden Tagen MSA-Prüfungen abnehmen, bestreiten im Lehrerzimmer telefonische „Schlussberatung“. Zwei Schüler kommen ins Sekretariat. Wie zum Kuckuck sind die ins Gebäude reingekommen? Die Lösung ist unspektakulär: „Wir hatten gewartet, bis jemand rauskommt.“ leute.tagesspiegel.de

24. März: Lehrer O. schreibt an die Schüler und Schülerinnen seiner Klasse eine Mail zum Mutmachen: „ Jetzt ist es unter den veränderten Bedingungen mehr als sonst an der Zeit, stark zu sein. Du kannst das, da bin ich mir ganz sicher! “ leute.tagesspiegel.de

Gestresst vom Lernraum Berlin

7. April: Schülerin F. (neunte Klasse) schreibt eine E-Mail an Lehrer O. „Ich vermisse, in die Schule zu gehen und dort meine Aufgaben mit Freunden zu erledigen und immer wieder neue Sachen zu erleben. Ich bin momentan echt gestresst mit dem ganzen ‚Lernraum Berlin‘ und auch so viele Hausaufgaben zu bekommen.“leute.tagesspiegel.de

21. April: Diese Woche verstärkt sich die Vorbereitung für das „Homecoming“ der neunten und zehnten Klassen.leute.tagesspiegel.de

Maskenpflicht herrscht im gesamten Schulgebäude. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

5. Mai: Die Mund-Nasen-Schutzmasken der Schule gehen weg wie warme Semmeln. Der andere „Renner“ sind die neuen Chromebooks. Dank des Kooperationspartners, des Netzwerks Großbeerenstraße (NG), kann die Schule sie denjenigen für das Home-Learning zur Verfügung stellen, die keine Endgeräte oder ausreichend Datenvolumen haben.leute.tagesspiegel.de

12. Mai: Alle Schülerinnen und Schüler gehen wieder jeden Tag zur Schule – im Dreischichtsystem mit gedrittelten Klassen. Mit Reinigungspausen bedeutet das jeweils zwei Zeitstunden Unterricht.leute.tagesspiegel.de/

26. Mai: Immer nur Kernfächer? Langweilig. Von Eltern kommen jetzt die ersten Fragen nach Unterricht in mehr Fächern.leute.tagesspiegel.de

Das erste Mal Samstagsunterricht

2. Juni: Diese Woche wird zum ersten Mal Samstagsunterricht stattfinden. Das wurde von der Schulkonferenz beschlossen.leute.tagesspiegel.de

23.Juni: Das Schuljahresende ist nahe – und die Zeugnisse werden dieses Jahr coronabedingt an unterschiedlichen Ausgabetagen verteilt. Die zehnten Klassen erhalten sie bereits am Dienstag.leute.tagesspiegel.de

30. Juni: „Ein Schelm wer Böses dabei denkt!“, sagt ein Vater, der in den Ferien seinen Sohn bei dem Sommercamp der Schule in einer Jugendbildungsstätte in Brandenburg statt bei der Sommerschule des Senats angemeldet hat. leute.tagesspiegel.de

28. Juli: Die letzte vollständige Ferienwoche bricht an. Die Handwerker sind noch im Haus. Auch die neuen Lehrkräfte, die Schulleiter Engin Çatik einstellen konnte, melden sich einsatzbereit.leute.tagesspiegel.de

4. August: Die letzten Vorbereitungen müssen so gestaltet werden, dass die Ergebnisse zu den veränderten berlinweiten Corona-Schulregeln passen. Die Maskenpflicht wird zudem überall und jederzeit in Gebäuden und auf dem Gelände gelten – mit der Ausnahme, dass im Unterricht das Abnehmen der Masken erlaubt ist.leute.tagesspiegel.de

Lernraum Schule. Die Fenster sind dabei stets geöffnet. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

11. August: Montag kam die schon vertraute Schüler:innenschaft. Am Dienstag folgt der „Einzug“ der Siebtklässler*innen - zur Begrüßung in der Aula, wie auch zur Inbesitznahme der renovierten Klassenräume – ohne Abstandsregeln.leute.tagesspiegel.de

18. August: Wirklich überraschend kommt die Nachricht über die beiden ersten Schüler nicht, die positiv auf das Virus getestet worden waren.leute.tagesspiegel.de

25. August: Der erste Open-Air-Elternabend für den neuen siebten Jahrgang geht glatt über die Bühne. Die Wahl der Elternvertreter:innen folgt klassenweise in den Klassenräumen. leute.tagesspiegel.de

8. September: Am Montag ist die Schule Gastgeberin für eine Schulleiter*innen-Sitzung weiterführender Schulen des Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Schüleri:innen aus den Willkommensklassen begrüßen die Gäste.leute.tagesspiegel.de

6. Oktober: Der erste Lehrer meldet sich Covid-19-positiv. Auch eine achte Klasse muss in Quarantäne geschickt werden.leute.tagesspiegel.de

Eine neue Schulpartnerschaft

20. Oktober: In diesen Tagen wird eine Schulpartnerschafts-Vereinbarung mit einer weiterführenden Schule in der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé unterzeichnet.leute.tagesspiegel.de

27. Oktober: Die Schule entscheidet, im Sinne der Prävention eher mehr zu tun als verlangt. Sie beschließt, die Maskenpflicht im Unterricht einzuführen.leute.tagesspiegel.de

3. November: Nach der Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty unterbricht die Schule den Alltag am Montag um 11.15 Uhr mit einer Gedenkminute der Stille. Die Beteiligung ist freiwillig und groß.leute.tagesspiegel.de

17. November: Ein Elternteil legt ein aus Österreich stammendes „Blanko-Attest“ vor, dass die das Attest vorlegende, aber nicht genannte Person keinen Mund-Nasenschutz tragen müsse. Erfolgreich ist das nicht.leute.tagesspiegel.de

1. Dezember: Unabhängig von den jeweiligen Farbabstufungen bringen die Pandemiebeschlüsse eine Wahlfreiheit für Schulen in Hotspots mit Inzidenz-Werten über 200 (Ansteckungen pro 100.000 Einwohner*innen in sieben Tagen), in ausgewählten Jahrgängen testweise ins Hybrid-Lernen einzusteigen.leute.tagesspiegel.de

5. Januar: Schüler*innen und Eltern schauen gebannt auf die Verhandlungen der Kultusminister und Ministerpräsidenten. Sie drücken die Daumen, dass bei Fortsetzung des Lockdowns mindestens Wechselunterricht in geteilten Lerngruppen stattfinden wird.leute.tagesspiegel.de

Tablets für die Schülerinnen und Schüler

26. Januar: 50 Tablets sind uns angekündigt worden. Es ergänzt eigene Bemühungen, bei denen wir mit unserem Kooperationspartner Netzwerk Großbeerenstraße viele unserer Schüler:innen bereits im Sommer mit Chromebooks ausstatteten.leute.tagesspiegel.de

2. Februar: Die letzte Schulwoche vor den Ferien ist geschafft. Noten können bei den Klassenleitungen erfragt werden, bzw. eine Kopie per Post angefordert werden. Ausgeteilt werden die Originale Mitte Februar, falls zumindest Hybridlernen im Wechselunterricht beginnen darf. leute.tagesspiegel.de

9. Februar: An der Schule gibt es für den offiziellen berlinweiten Anmeldezeitraum ein Anmeldezentrum, dessen Zugang variabel gestaltbar ist. leute.tagesspiegel.de

23. Februar: Eine Herausforderung wird die Frage sein, welche Kapazitätsprobleme entstehen werden durch das den Eltern in Aussicht gestellte Recht, ihr Kind die Klasse wiederholen zu lassen. leute.tagesspiegel.de

2. März: Videokonferenzen und HomeLearning sind nach wie vor die beherrschende Realität des Corona-geprägten Schulalltags ohne Präsenz-Unterricht.leute.tagesspiegel.de

16. März: Unter dem Titel „Come on, artists! It's Corona time!“ entstand an der Schule seit dem 16. März 2020, dem Starttag der ersten Schulschließungen, über ein Jahr hinweg eine Ausstellung, in der sich - vor allem, aber nicht nur - Schüler:innen mit ihrem Pandemiejahr künstlerisch auseinandersetzten. Die Vernissage für die Ausstellung, für die der Kulturstadtrat Matthias Steuckardt, die Schirmherrschaft übernahm, findet zunächst zum Jahrestag an diesem Dienstag online statt. Florian Bruns, Fachbereichsleiter Kunst, hatte die Idee für die Ausstellung: Mitglieder der Schulfamilie wurden gebeten, kleine Kunstwerke zum Thema Corona-Pandemie – oder eben gerade nicht dazu – in sogenannten Jewel-Cases (CD-Hüllen) abzugeben. Die Titelzeilen "Come on, artists!" und "It's Corona time!" sind übrigens Anagramme; die Sätze wurden mit den gleichen Buchstaben gebildet. Die Ausstellung wird außerdem der Beitrag der Schule zum 68. Europäischen Wettbewerb sein.

