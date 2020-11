Er ist bereits am BER gelandet: Tesla-Chef Elon Musk besucht nach Tagesspiegel-Informationen kurzfristig die Baustelle der neuen Gigafactory in Grünheide. Der Gulfstream-Privatjet des Firmenchefs (GLF6) setzte am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr auf der Landebahn des neuen Hauptstadtflughafens auf, der seit dem Wochenende in Betrieb ist.

Vor dort liegt die Baustelle für Giga-Berlin nur eine halbe Autostunde entfernt. Gestartet war die Maschine in Austin/Texas, wo Tesla eine Gigafabrik für Cybertrucks errichtet.

Der Chef des E-Auto-Herstellers hatte erst Anfang September Deutschland besucht und dabei auch das Richtfest der neuen Gigafactory in Grünheide gefeiert, die dort in Rekordzeit hochgezogen wird. Bereits ab Juli 2021 sollen in Grünheide die ersten Fahrzeuge der Y-Modellreihe vom Band rollen.

Die Gründe seines Blitzbesuchs sind nicht bekannt. Zuletzt hatte es Schlagzeilen gegeben, dass der bisherige Bauleiter Evan Horetzky gefeuert worden war. Dem Vernehmen nach soll es Differenzen mit Musk über das weitere Vorgehen beim Projekt Giga Berlin gegeben haben.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema „Deutschland rocks!“ Tesla feiert erstes Richtfest mit Elon Musk in Gigafabrik in Grünheide

Tesla selbst äußert sich grundsätzlich nie zu Personalien. Der Nachfolger hat seine Arbeit bereits aufgenommen: Neuer Projekt-Chef der Gigafactory ist Tristan Trémolières, der vorher bei der Daimler AG gearbeitet hat.