Überraschende Landung: Tesla-Chef Elon Musk ist am Donnerstagmorgen am BER eingetroffen. Eine Dreiviertelstunde später twitterte er den Grund seines Blitzbesuchs: Er will Top-Ingenieure für die Gigafabrik Berlin einstellen. "Ich werde morgen persönlich vor Ort Bewerbungsgespräche führen", schrieb Musk. Interessenten forderte er auf, Bewerbungen zu mailen an 25guns@tesla.com.

Nach Tagesspiegel-Informationen besucht Musk kurzfristig die Baustelle der neuen Gigafactory in Grünheide. Der Gulfstream-Privatjet des Firmenchefs (GLF6) setzte am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr auf der Landebahn des neuen Hauptstadtflughafens auf, der seit dem Wochenende in Betrieb ist.

Vor dort liegt die Baustelle für Giga-Berlin nur eine halbe Autostunde entfernt. Gestartet war die Maschine in Austin/Texas, wo Tesla eine Gigafabrik für Cybertrucks errichtet. Er soll dem Vernehmen nach inzwischen dort eingetroffen sein, in der Betriebsamkeit der Baustelle fast unbemerkt.

Der Chef des E-Auto-Herstellers hatte erst Anfang September Deutschland besucht und dabei auch das Richtfest der neuen Gigafactory in Grünheide gefeiert, die dort in Rekordzeit hochgezogen wird. Bereits ab Juli 2021 sollen in Grünheide die ersten Fahrzeuge der Y-Modellreihe vom Band rollen.

Daimler-Manager wechselt zur Tesla-Gigafabrik

Zuletzt hatte es Schlagzeilen gegeben, dass der bisherige Bauleiter Evan Horetzky gefeuert worden war. Dem Vernehmen nach soll es Differenzen mit Musk über das weitere Vorgehen beim Projekt Giga Berlin gegeben haben.

Tesla selbst äußert sich grundsätzlich nie zu Personalien. Wer Nachfolger wird, ist nicht bekannt, dafür ein Wechsel ins Management der Gigafactory. Tristan Trémolières, der vorher bei der Daimler AG gearbeitet hat, teilte den Schritt über die Karriereplattform LinkedIn mit.

Er sei „sehr stolz, bekannt zu geben, dass ich gerade bei #Tesla meine neue Herausforderung als Associate Manager in der Generalversammlung der #Gigafactory in #Berlin begonnen habe“, schrieb Trémolières. Er freue sich darauf, „mit all meinen neuen Kollegen zusammenzuarbeiten, um den Übergang der Welt zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen.“