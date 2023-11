Er hatte eine Rentnerin in ihrer Wohnung gewürgt Brutaler Angreifer kommt frei – und soll dann Frau in Berlin vergewaltigt haben

Einem Tatverdächtigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, die zuständigen Staatsanwältin führt ihn aber nicht dem Haftrichter vor. Am nächsten Morgen kommt der Mann frei, und soll noch am selben Tag eine Frau vergewaltigt haben. Das bestätigten Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag. Der Mann ist weiterhin flüchtig, wie die Polizei mitteilte.

Der 25-Jährige soll – wie bereits berichtet – am Freitagnachmittag bei einer 78-jährigen Rentnerin in Moabit geklingelt, sich Zugang zur Wohnung verschafft und sie dann gewürgt haben. Er wurde daraufhin festgenommen und kam ins Gewahrsam der Kriminalpolizei.

Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Karen Häußer, mitteilte, beschäftigte sich eine Bereitschaftsstaatsanwältin am Samstagmorgen mit dem Fall. Da kein „dringender Tatverdacht“ bestanden haben soll, ließ die Staatsanwältin den 25-Jährigen nicht dem Haftrichter vorführen – er kam also frei.

Am Samstagnachmittag dann soll der Mann, der eine Geflüchtetenunterkunft in Lichterfelde bewohnt, eine Frau in ebendieser Einrichtung vergewaltigt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll er sie an der Tür zu ihrem Zimmer überwältigt, die Tür anschließend versperrt und sich dann an der Frau vergangen haben. Durch Hilferufe wurden andere Bewohner der Unterkunft darauf aufmerksam und betraten das Zimmer. Der 25-Jährige flüchtete daraufhin.

Staatsanwältin sah keine Grundlage für Haftbefehl

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, konnten mehrere dieser Zeugen die Identität des Mannes – der weiterhin flüchtig ist – bestätigen. Die Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die Ermittlungen aktuell von der Polizei getätigt würden. Es könne jedoch sein, dass am Montag die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur mutmaßlichen Vergewaltigung übernehmen werde.

Auf die Einschätzung der Staatsanwältin hin befragt, den Mann auf freiem Fuß zu lassen, teilte die Sprecherin mit, dass der Vorgang nun intern geprüft werde. Es habe Unstimmigkeiten bei der Identifikation des Mannes durch die Wahllichtbildvorlage geben, so Häußer.

Da laut Einschätzung der Staatsanwältin kein „dringender Tatverdacht“ für die Gewalttat am Freitag bestand, hätte auch kein Haftbefehl erlassen werden können. Zunächst hätten weitere Ermittlungen folgen müssen, die diesen erhärteten, so die Sprecherin. Die von dem Mann ausgehende Gefahr habe eine nachrangige Bedeutung gespielt, da von einer einmaligen Tat schlecht auf eine Wiederholungsgefahr geschlossen werden könne, so Häußer.